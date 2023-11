Le notizie di oggi: In Afghanistan la produzione di oppio è calata del 95% nell’ultimoanno. Un attentatore - di cui sono ancora ignote le ragioni -, ha ucciso 5 persone in Australia. Un giornalista è stato ucciso nelle Filippine, è il quarto dall’inizio del mandato presidenziale di Marcos. Il Kirghizistan, l’Uzbekistan e la Russia hanno sviluppato un corridoio di trasporti che aggira il territorio del Kazakistan e le sanzioni internazionali

ISRAELE - PALESTINA

18 agenzie delle Nazioni Unite e diverse Ong hanno chiesto il cessate il fuoco immediato della guerra tra Israele e Hamas: “C’è bisogno di un cessate il fuoco umanitario immediato. Sono passati 30 giorni. Adesso basta”, hanno scritto in un comunicato i referenti delle agenzie dell’Onu - tra cui Unicef, UN Women, Pam e Oms - e di diverse Ong come Save the Children. Secondo le autorità israeliane sarebbero più di 1.400 persone uccise negli attacchi di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele, mentre per le autorità dell’enclave governata da Hamas, ammonterebbero ad almeno 9.770 i palestinesi, per lo più civili, uccisi nel bombardamento di Gaza.

AFGHANISTAN

La produzione di papavero da oppio in Afghanistan, in passato il principale fornitore mondiale, è crollata da quando l'amministrazione talebana ha vietato la coltivazione di narcotici lo scorso anno, secondo un rapporto delle Nazioni Unite. L’Ufficio delle Nazioni Unite per il contrasto alla droga (UNODC) ha affermato che la coltivazione di oppio è scesa in tutto il paese a soli 10.800 ettari nel 2023 rispetto ai 233.000 dell’anno precedente, riducendo l’offerta del 95%.

AUSTRALIA

Cinque persone, tra cui due bambini, sono rimaste uccise e una decina ferite a Daylesford dopo che un'auto si è lanciata contro una folla di avventori di un pub. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere determinate, ha detto la polizia. Il conducente, un uomo di 66 anni, è stato portato in ospedale con ferite non gravi. Sottoposto ai test non c’era traccia di alcool nel suo organismo. L’interrogatorio è in programma per la giornata odierna.

SINGAPORE

Domenica il primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong ha dichiarato che cederà la guida del Partito d'azione popolare al vice primo ministro Lawrence Wong non appena si celebrerà il 70° anniversario del partito, nel novembre 2024, un anno prima delle elezioni. Si prevede che il partito allargherà ancora il suo consenso su una nazione che ha governato dall'indipendenza nel 1965, il che significa che Wong diventerà probabilmente il prossimo – e il quarto – premier di Singapore. Lee è il figlio maggiore di Lee Kuan Yew, a cui è riconosciuto il merito di aver fondato la moderna Singapore. È segretario generale del partito e primo ministro dal 2004 e l'anno scorso ha scelto Wong, che è anche ministro delle finanze, come suo successore.

GIAPPONE

La filiale giapponese della Chiesa dell'Unificazione incontrerà la stampa martedì a Tokyo per discutere della risposta prevista alla richiesta del governo del mese scorso di un'ordinanza del tribunale per sciogliere l'organizzazione religiosa a causa delle sue tattiche aggressive di sollecitazione delle donazioni. Di fronte alla possibilità di scioglimento e alla perdita dell'esenzione fiscale come ente religioso, Tomihiro Tanaka, capo della filiale, dovrebbe spiegare il piano dell'ente di pagamento al governo delle sanzioni che arrivano a 10 miliardi di yen (67 milioni di dollari).

TAGIKISTAN

Il fondatore del Centro di analisi strategiche sull’Afghanistan e l’Asia centrale dell’università di Oxford, Ahmad Boriz, ha dichiarato che “la concentrazione di truppe nella parte afghana della provincia del Badakšan è un grave pericolo per il Tagikistan e per tutta l’Asia centrale”, anche per l’attrazione al fondamentalismo islamico che suscita nella gioventù di questi Paesi.

FILIPPINE

Il giornalista Juan Jumalon è stato ucciso da aggressori non identificati domenica mattina mentre trasmetteva in diretta per la radio in cui lavorava da casa sua in una città del sud delle Filippine. A renderlo noto è l'Unione nazionale dei giornalisti delle Filippine (NUJP). "Gli attacchi ai giornalisti non saranno tollerati nella nostra democrazia, e coloro che minacciano la libertà di stampa dovranno affrontare tutte le conseguenze delle loro azioni", ha detto il presidente Ferdinand Marcos Jr. L’omicidio di Jumalon porta a quattro il numero di giornalisti uccisi da quando Marcos è entrato in carica nel giugno 2022, e a 199 da quando la democrazia è stata ripristinata nelle Filippine nel 1986.

RUSSIA

Il Kirghizistan, l’Uzbekistan e la Russia hanno deciso di sviluppare un corridoio di trasporti che aggira il territorio del Kazakistan, in un memorandum firmato a Taškent dai capi dei ministeri competenti, che raggiunga il porto di Turkmenbaši in Turkmenistan per inviare i carichi verso Baku in Azerbaigian, o verso le città russe di Makhačkala e Astrakhan, evitando i blocchi delle frontiere kazache per i carichi kirghisi e russi di aggiramento della sanzioni