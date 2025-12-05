Le notizie di oggi: nel bilancio 2026 di Israele spese record per armi e difesa (mentre bombarda ancora il Libano). Prosegue l'emergenza meteo in Sri Lanka, previste nuove piogge. Taipei blocca temporaneamente l’accesso ad un App cinese per frodi online. In India aeroporti nel caos e oltre 1200 voli cancellati per il blocco dei voli della compagnia nazionale IndiGo. Il Kazakhstan approva una legge che punisce le donne che indossano il niqab.

INDONESIA

Le autorità di Bali, popolare meta delle vacanze in Indonesia, vogliono mettere al bando Airbnb nel tentativo di arginare il turismo selvaggio da tutto il mondo, e con numeri da record ma che rischia di soffocare l’isola. Negli ultimi anni l’affitto di abitazioni private è esploso, erodendo però gli incassi degli hotel o dei luoghi tradizionali di accoglienza. Inoltre, la proliferazione ville e pensioni non registrate ostacola la capacità del governo di raccogliere entrate per finanziare i servizi pubblici.

ISRAELE - LIBANO

Israele continua la corsa agli armamenti: in queste ore il bilancio per la Difesa del 2026 è stato fissato a 112 miliardi di shekel (34,63 miliardi di dollari), con un consistente aumento rispetto agli originari 90 miliardi di shekel preventivati. Il ministro Israel Katz e il collega delle Finanze Bezalel Smotrich hanno concordato sul quadro di spesa, mentre l’esecutivo ha iniziato le discussioni sul bilancio del prossimo anno da approvare entro marzo e scongiurare nuove elezioni. Ieri, intanto, l’esercito dello Stato ebraico ha bombardato di nuovo il sud del Libano colpendo due cittadine, nonostante i colloqui in atto fra i vertici dei due Paesi.

SRI LANKA

Non accenna a placarsi l’emergenza maltempo in Sri Lanka, con nuove e intense piogge che si abbattono su gran parte del Paese in questi giorni ostacolando le operazioni di soccorso della popolazione già martoriata dalle recenti inondazioni causate dal ciclone Ditwah. Centinaia le vittime sinora registrate, cui si sommano centinaia di migliaia di sfollati. Oltre 130 mm di pioggia si sono abbattuti nel sud dell’isola nella giornata di ieri, con acquazzoni più pesanti previsti oggi nelle aree meridionali e sud-occidentali.

TAIWAN - CINA

Taipei bloccherà temporaneamente l’accesso alla popolare app di social media cinese Xiaohongshu dopo aver rilevato centinaia di casi di frode nello shopping online. La piattaforma simile a Instagram, conosciuta come RedNote in inglese, è stata lanciata a Shanghai nel 2013 e ha centinaia di milioni di utenti mensili. Più di tre milioni di utenti a Taiwan non potranno utilizzarla dopo che le autorità hanno trovato 1.706 casi di frode dal 2024, con perdite superiori a 7,9 milioni di dollari. La decisione ha sollevato le proteste dell’opposizione filo-Pechino.

INDIA

Diversi aeroporti del Paese nel caos ieri, dopo che la più grande compagnia aerea nazionale IndiGo ha cancellato almeno 1232 voli, bloccando a terra migliaia di passeggeri. Per l’azienda dietro l’interruzione vi sarebbero “ostacoli imprevisti” tra cui problemi tecnici, condizioni meteorologiche avverse e nuove regole per i lavoratori. In realtà i problemi persistono da inizio settimana, con i passeggeri infuriati a riversare ira e malcontento sui social per cancellazioni e ritardi.

KAZAKHSTAN

Il Mazhilis, la Camera bassa del Parlamento, ha approvato in seconda lettura un progetto di legge “Sulla prevenzione dei reati” che introduce multe per quante indossano un niqab, o altri indumenti che coprono il viso, impedendo l’identificazione negli spazi pubblici. Il divieto era stato introdotto per la prima volta in estate, ma i nuovi emendamenti formalizzano l’applicazione attraverso misure amministrative. Indumenti come hijab, sheila e khimar, che non coprono il viso, sono ammessi.

TURCHIA

Cinque aziende turche sono tra i primi 100 produttori di armi globali, secondo l’ultimo rapporto pubblicato dal Sipri di Stoccolma, che registra ricavi record per 679 miliardi di dollari nel 2024, con una crescita del 5,9% sull’anno precedente. Quelle turche hanno fatto segnare un fatturato complessivo di 10,1 miliardi di dollari, in aumento dell’11% sul 2023. Tra le società, quattro sono controllate dallo stato e mentre una, il produttore di droni Baykar, è un’impresa privata.

RUSSIA

Secondo l’istituto russo di statistica Rosstat, dopo la stagnazione di settembre si è rilevata una crescita del 3% nella produzione industriale della Russia, che ha permesso di affrontare il deficit di bilancio. Tuttavia, l’aumento è dovuto alla produzione di armamenti e munizioni, mentre il settore civile, secondo il Centro di analisi macroeconomiche, sta sprofondando sempre più nella recessione, come attestano anche tutti i parametri di previsione economica.

ARMENIA

Il katholikos della Chiesa Apostolica Armena, Karekin II, ha ridotto allo stato laicale un altro sacerdote, p. Tade Takhmazyan, vicario della provincia di Talin, rendendo sempre più drammatica la spaccatura interna al clero armeno. Egli avrebbe “gettato discredito sulle strutture ecclesiastiche e compiuto azioni anti-ecclesiali”, concelebrando liturgie insieme ad altri sacerdoti sospesi, alla presenza del primo ministro Nikol Pašinyan.