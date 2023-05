Le notizie di oggi: Manila e Washington rilanciano l’alleanza in chiave anti-cinese. Il miliardario cinese in disgrazia Jack Ma sarà visiting professor all’università di Tokyo. L’India nella lista nera Usa sulla libertà religiosa, minoranze perseguitate. pPer rientrare nel mondo arabo Damasco promette di bloccare il traffico di droga. Studente d’arte sud-coreano mangia un’installazione di Cattelan a Seoul.

ISRAELE - PALESTINA

Un leader della Jihad islamica in Cisgiordania, il 44enne Khader Adnan, è morto nella notte in un carcere israeliano dopo uno sciopero della fame di quasi tre mesi. Le guardie lo hanno rinvenuto privo di sensi nella cella, disponendo il trasferimento in un vicino ospedale dove hanno confermato il decesso. Dopo l’annuncio razzi sono stati sparati da Gaza verso Israele, senza danni o vittime.

FILIPPINE - STATI UNITI

Il presidente Usa Joe Biden ha ricevuto l’omologo filippino Ferdinand Marcos alla Casa Bianca, rilanciando il rapporto fra due alleati storici raffreddatosi sotto il predecessore Rodrigo Duterte. I due leader hanno rafforzato la collaborazione militare - in chiave anti-cinese - di terra, aria, acqua, spazio e cyberspazio. Washington darà a Manila tre C-130 per il pattugliamento dei mari.

GIAPPONE - CINA

Jack Ma sarà visiting professor all’università di Tokyo. Il fondatore di Alibaba condividerà “esperienza e conoscenze pionieristiche” nell’impresa, gestione aziendale e innovazione. Il 58enne ha mantenuto un basso profilo dopo essere finito nel mirino delle autorità comuniste; di recente ha accettato una cattedra onoraria alla business school dell’università di Hong Kong.

INDIA

Per il quarto anno l’India del premier Narendra Modi è nella lista nera del panel indipendente Usa sulla libertà religiosa. Nella relazione relativa al 2022, gli esperti Uscirf affermano che le condizioni per le minoranza religiose “continuano a peggiorare” e la nazione rientra fra quelle di “particolare preoccupazione”. Vi sono leggi che ledono i diritti di musulmani, cristiani, sikh, dalit e adivasi.

SIRIA

Damasco intende porre fine al traffico di droga attraverso i confini con Giordania e Iraq, un commercio fiorente in passato sfruttato - secondo le accuse dei critici - anche dalla famiglia Assad. La nota giunge al termine di una riunione avvenuta ieri con diplomatici arabi sulla fine del conflitto siriano, alla presenza dei ministri degli Esteri di Siria, Egitto, Iraq, Arabia Saudita e Giordania.

COREA DEL SUD

Uno studente d’arte sudcoreano ha mangiato una banana che, in realtà, era parte di una installazione realizzata da Maurizio Cattelan. Il giovane si è giustificato affermando di essere “affamato” per aver saltato la colazione. L’opera si intitolava “Comedian”, parte della mostra “WE”, e consisteva in un esemplare del frutto maturo e incollato a un muro del Leeum Musuem of Art di Seoul.

RUSSIA

Il diacono Andrej Kuraev, uno dei maggiori teologi ortodossi russi, ex-consigliere di Kirill, è stato definitivamente ridotto allo stato laicale. Dietro il provvedimento le sue esplicite posizioni contro la guerra e lo stesso patriarca, e per le attività della fondazione Vozvraščenie (“Il ritorno”) finalizzate alla restaurazione della cultura religiosa russa e contro i falsi “valori morali tradizionali”.

UZBEKISTAN

Si è tenuto in Uzbekistan il referendum sulle modifiche alla Costituzione, approvate con più del 90% dei consensi. La partecipazione al voto si è attestata all’84,54% secondo i dati forniti dal vice-presidente della commissione elettorale, Bakhrom Kučkarov, il quale ha inoltre ammesso alcune violazioni in vari seggi, ma che “non hanno influito sul corso delle votazioni”.