Singapore (AsiaNews) - L’Ufficio del primo ministro di Singapore ha annunciato oggi che l’attuale premier, Lee Hsien Loong, si dimetterà il 15 maggio e consegnerà il testimone al vice premier Lawrence Wong, che al momento ricopre anche il ruolo di ministro delle Finanze. Dopo che avrà prestato giuramento come nuovo capo di governo all’Istana, l'ufficio del presidente della Repubblica di Singapore, alle ore 20, diventerà il quarto premier della città-stato.

In un post su Facebook, Lee ha sottolineato: “Lawrence e la squadra 4G (fourth generation leadership team) hanno lavorato duramente per ottenere la fiducia della gente, in particolare durante la pandemia”, ha scritto. "Attraverso l'esercizio Forward Singapore (una piattaforma di confronto nata per coinvolgere i cittadini) hanno lavorato con molti singaporiani per aggiornare il nostro patto sociale e sviluppare l'agenda nazionale per le nuove generazioni”.

In precedenza, Lee aveva espresso la sua intenzione di ritirarsi prima del suo 70mo compleanno a febbraio 2022, ma il covid ha imposto un cambio di piani. Lee era salito al potere nel 2004, dopo Goh Chok Tong divenuto primo ministro nel 1990. Per 35 anni, dal 1959 al 1990, il capo di governo è stato invece Lee Kuan Yew.

Wong, invece, era stato designato come futuro premier già nell’aprile 2022, scelto dai membri del Partito di azione popolare (PAP). Nel novembre 2023, in occasione della convention biennale del PAP, Lee aveva espresso la speranza di passare l’incarico a Wong prima delle prossime elezioni generali, previste a novembre 2025.

Entrato in politica nel 2011, Wong è stato ministro dell’Istruzione, della Difesa e dello Sviluppo nazionale. Da giugno 2022 Wong ha dato vita a Forward Singapore, pubblicando insieme al suo team, il 4G, un rapporto sulle politiche che dovrebbero caratterizzare gli anni a venire, dopo aver invitato i cittadini a collaborare con il governo. Secondo gli esperti, il team 4G andrà oltre le politiche dei propri predecessori, introducendo importanti cambiamenti, come per esempio l’assistenza alla disoccupazione. Inoltre, a febbraio di quest’anno, Wong aveva dichiarato che un totale di ,5 miliardi di dollari sarebbero stati stanziati nel prossimo decennio per aiutare i cittadini anziani di Singapore a mantenersi attivi, accedere a una migliore assistenza e vivere in modo indipendente. Saranno poi potenziate le infrastrutture per i pendolari, con particolare attenzione alla popolazione senior anche in questo caso. “A causa dell’invecchiamento della popolazione, aumenterà la pressione fiscale dell’assistenza sanitaria. Dobbiamo pianificare in anticipo e mettere da parte risorse sufficienti per mantenere l'assistenza sanitaria accessibile a tutti”, aveva detto Wong in passato.

A Singapore circa un cittadino su quattro avrà 65 anni o più nel 2030, rispetto a circa uno su cinque di adesso.