Le notizie di oggi: la Cina taglia i tassi di interesse e le riserve bancarie per dare ossigeno all'economia. Il nuovo presidente dello Sri Lanka scioglie il parlamento, elezioni politiche a dicembre. Ex ministro dei trasporti di Singapore si dichiara colpevole nel primo caso di corruzione che riguarda un esponente del governo. La metà dei russi sopra i 60 anni soffrono di ansia e depressione.

LIBANO-ISRAELE

Sono proseguiti anche stanotte gli attacchi aerei israeliani contro obiettivi di Hezbollah in Libano e i lanci di razzi delle milizie sciite sul nord di Israele, mentre migliaia di persone sono in fuga dalle loro case nel sud del Libano. Ieri sera il ministero della Sanità libanese ha dichiarato che almeno 492 persone sono state uccise e più di 1.645 ferite nel giorno più letale del conflitto tra Israele e Hezbollah dal 2006.

CINA

La banca centrale cinese ha presentato una serie di misure per rilanciare l'economia in difficoltà del Paese, riducendo le riserve che le banche devono tenere e abbassando il tasso di interesse chiave. L'economia cinese non ha ancora raggiunto la tanto attesa ripresa post-pandemia, poiché è afflitta da una prolungata crisi del debito del settore immobiliare, da una continua pressione deflazionistica e da un alto tasso di disoccupazione. Pechino ha fissato per il 2025 una crescita del 5%, un obiettivo che secondo molti analisti è troppo ottimistico.

SRI LANKA

Come annunciato in campagna elettorale il nuovo presidente dello Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, eletto nel voto del 21 settembre, dovrebbe sciogliere oggi il parlamento e convocare nuove elezioni entro dicembre. Dopo le dimissioni di Dinesh Gunawardena da primo ministro, ieri, una fonte autorevole del National People's Power (NPP) ha dichiarato che il presidente nominerà oggi un gabinetto ad interim di quattro ministri, compreso lui stesso, al cui interno saranno suddivisi 15 portafogli.

FILIPPINE

Il governo provvisorio della Regione autonoma del Bangsamoro nel Mindanao musulmano ha respinto le richieste di estendere il suo mandato oltre il giugno 2025. La questiore era stata sollevata dopo che nei giorni scorsi la Corte Suprema aveva escluso la provincial di Sulu dalla sua giurisdizione, perché la maggioranza degli elettori della provincia votò contro la ratifica della Regione autonoma nel referendum del 2019. Per il 2025 sono in programma le elezioni degli 80 membri del Parlamento del Bangsamoro: 40 rappresentanti di partito, 32 rappresentanti distrettuali e otto rappresentanti settoriali.

SINGAPORE

L'ex ministro dei Trasporti di Singapore, S. Iswaran, si è dichiarato colpevole di aver ricevuto regali mentre era in carica, in un raro processo per corruzione che coinvolge un funzionario nella città-Stato. Iswaran ha ammesso di aver ricevuto da un imprenditore locale favori, tra cui biglietti per le partite di calcio della Premier League inglese e per il Gran Premio di Formula 1 di Singapore. È la prima volta che un ministro va a processo nella metropoli che vanta una burocrazia ben pagata ed efficiente e una forte governance.

RUSSIA

Il centro di ricerche sociologiche russo Rankhigs ha diffuso un’indagine sulle condizioni di salute della popolazione, da cui si desume che oltre la metà dei cittadini russi sopra i 60 anni soffrono di ansia pesante e depressione, in quanto “gli anziani soffrono per le tensioni della guerra molto più degli altri”, ma tutto questo passerà “subito dopo la vittoria”.

UZBEKISTAN

Il Senato dell’Uzbekistan, l’Olij Mažilis, ha approvato le modifiche alla legge sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri e quelli senza nazionalità, prevedendo il rifiuto di ingresso come “indesiderati” a coloro che “minacciano la sovranità, l’integrità e la sicurezza del Paese, che incitano all’odio, offendono l’onore, la dignità o la storia del nostro popolo”.