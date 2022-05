È accaduto nel distretto di Seoni, dove i Gond sono il gruppo maggioritario. Secondo la testimonianza di una terza persona sopravvissuta ad aizzarli sono stati gruppi legati all'hindutva. Fermate dalla polizia 6 persone, mentre i tribali chiedono che le loro case siano rase al suolo come il governo locale dei nazionalisti indù ha fatto con i musulmani.

Bhopal (AsiaNews) - In India due uomini dell’etnia tribale Gond sono stati linciati da una folla di una ventina di persone perché sospettati di aver macellato una mucca. È accaduto nell’area di Seoni, un distretto dello Stato del Madhya Pradesh dove i tribali sono la maggioranza. Le due vittime si chiamavano Sampat Batti, residente della città di Sagar, e Simaria, che viveva a Dhansa: entrambi avevano superato i 50 anni. La polizia locale ha fermato 6 persone per l’accaduto, mentre una dozzina di assalitori non è stato identificato.

Secondo la testimonianza di Brajesh Batti, una terza persona che si trovava con loro ed è rimasto ferito nell'attacco, gli assalitori appartenevano al gruppo di nazionalisti indù del Bajrang Dal. L’aggressione è avvenuta di notte e gli uomini sarebbero stati picchiati con dei bastoni. "Le vittime sono morte mentre venivano portate in ospedale, mentre l'altra persona ha riportato ferite minori", ha raccontato un sovrintendente di polizia specificando che circa 12 chilogrammi di carne sono stati recuperati nella loro casa.

I linciaggio ha suscitato la protesta dei tribali del distretto di Seoni che hanno bloccato la superstrada che attraversa questo territorio, chiedendo che vengano rase al suolo le case degli assalitori (la misura adottata nello stesso Madhya Pradesh dal governo dei nazionalisti indù contro i disordini scoppiati nel distretto di Khargone ndr) e che venga messo al bando il Bajrang Dal.