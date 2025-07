di Nirmala Carvalho

Mumbai (AsiaNews) – Lo Stato indiano del Maharashtra ha vissuto in queste ore nuova tragedia che coinvolge una madre giovanissima e un neonato. Il piccolo - dato alla luce su un autobus letto mentre la ragazza era in viaggio nel distretto di Parbhani insieme a un uomo che sostiene di essere il marito - sarebbe stato scaraventato fuori dal finestrino poco dopo la nascita, causandone la morte.

Nelle prime ore del mattino del 15 luglio sulla Pathri-Selu Road un passante ha notato qualcosa avvolto in un panno e ha immediatamente chiamato il numero di emergenza della polizia che ha intercettato l’autobus. L'autista del pullman, che si era accorto del lancio di qualcosa dal veicolo, avrebbe interrogato la coppia che avrebbe risposto che la donna aveva vomitato. Durante il successivo interrogatorio degli agenti avrebberò confessato di aver abbandonato il neonato perché non erano in grado di allevarlo. La coppia proveniva da Parbhani e vivevano a Pune da un anno e mezzo. La donna è stata portata in ospedale per cure mediche, mentre contro entrambi è stato aperto un procedimento per il reato di occultamento di una nascita mediante l'eliminazione segreta di un cadavere.

L’infanticidio sull’autobus è solo l’ultima di una serie di vicende legate al tema dell’abbandono di neonati che chiamano in causa il tema della difesa della vita, in ogni contesto. “Ogni anno circa 160 bambini vengono trovati abbandonati in Maharashtra, spesso in cassonetti della spazzatura o in luoghi pericolosi – spiega il dottor Pascoal Carvalho, già membro della Pontificia Accademia per la Vita -. I casi di abbandono di neonati sono più frequenti nelle zone rurali a causa della povertà, mentre in città come Mumbai l'abbandono è più frequente nelle nascite fuori dal matrimonio”. Solo nelle ultime settimane il 28 giugno una bambina di due giorni è stata trovata abbandonata in un cesto fuori da un orfanotrofio femminile a Panvel, New Bombay, mentre quattro giorni dopo, un neonato di 15 giorni è stato abbandonato su un treno locale della Harbour Line a Mumbai. “Pur riconoscendo le difficili circostanze che possono portare all'abbandono - commenta Carvalho - la Chiesa si batte per la protezione e il benessere di tutti i bambini, spesso fornendo risorse e supporto alle famiglie vulnerabili e promuovendo l'adozione come gesto d’amore e di sostegno per tutti”.