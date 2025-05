Le notizie di oggi: segretario di Stato Usa Rubio annuncia azione "aggressiva" per revocare i visti degli studenti cinesi. Pechino lancia missione spaziale per l'eplorazione di un asteroide. Ipotesi di arricchimento dell'uranio iraniano sotto controllo Paesi arabi ed Aiea nelle trattive con Washington. Vietnam sequestra le copie dell'Economist con To Lam in copertina.

MALAYSIA

Il ministro dell'Economia della Malaysia, Rafizi Ramli, si è dimesso dal governo dopo essere stato sconfitto dalla figlia del primo ministro Anwar Ibrahim, Nurul Izzah, nella corsa alla vice-presidenza del Parti Keadilan Rakyat (PKR). Insieme a lui si è dimesso anche il ministro dell’Ambiente, Nik Nazmi Nik Ahmad, suo alleato. Nurul Izzah si sta facendo strada come erede politica designata di Anwar Ibrahim; ma attraverso le dimissioni dal governo Rafizi Ramli sta cercando di avere mani libere per poterla contrastare.

CINA-STATI UNITI

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha annunciato che gli Usa inizieranno a revocare "in modo aggressivo" i visti agli studenti cinesi, inclusi quelli con legami con il Partito Comunista Cinese o che studiano in settori critici. Se applicata a una vasta parte delle centinaia di migliaia di studenti universitari cinesi negli Stati Uniti, la misura potrebbe interrompere una fonte importante di entrate per gli atenei americani. In una dichiarazione, Rubio ha detto che il Dipartimento di Stato revisionerà anche i criteri per i visti al fine di aumentare il controllo su tutte le future domande di visto provenienti dalla Cina e da Hong Kong.

CINA

La Cina ha lanciato la sua prima missione di esplorazione e ritorno di campioni da un asteroide. La missione Tianwen-2 mira a fare luce sulla formazione e l’evoluzione degli asteroidi e del sistema solare primordiale. Nell’arco di tempo di un decennio, dopo aver raccolto entro il 2027 campioni dall’asteroide vicino alla Terra 2016HO3, la sonda dovrebbe proseguire la sua esplorazione verso la cometa della fascia principale 311P, che si trova oltre Marte.

IRAN-STATI UNITI

La creazione di un consorzio internazionale di Paesi del Medio Oriente e dell’agenzia atomica delle Nazioni Unite, che si occuperebbe dell’arricchimento dell’uranio per l’Iran. Sarebbe questa l’ipotesi di “ampio accordo nucleare provvisorio” su cui Stati Uniti e Iran stanno discutendo e che potrebbe essere formalizzato nel prossimo round di negoziati. Il tema è stato al centro anche della telefonata tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu, nella quale la Casa Bianca ha ammonito Israele a non compiere azioni che potrebbero ostacolare la trattativa. L’intesa non include il programma missilistico balistico di Teheran e non è prevista un’estensione ad altre questioni.

VIETNAM

L’ultimo numero dell’edizione asiatica dell’Economist, con il leader vietnamita To Lam in copertina, è stata vietata in Vietnam, hanno riferito a Reuters fonti di due distributori locali, in un nuovo caso di censura nel Paese governato dal Partito Comunista. Il numero in questione, ancora disponibile nel Paese in versione elettronica, ritrae Lam con due stelle sugli occhi su uno sfondo rosso, in riferimento alla bandiera nazionale, con il titolo: “L’uomo con un piano per il Vietnam”.

Il sottotitolo recita: “Un duro del Partito Comunista deve salvare la grande storia di successo dell’Asia”.

BIELORUSSIA

In Bielorussia gli autori locali di Wikipedia sono al centro di un’ondata di arresti. Gli ultimi – avvenuti senza specificare le accuse - sono stati quelli di Maksim Lepušenko, amministratore dal 2007 che scrive soprattutto della storia antica del Paese, e cercava di moderare i dibattiti, e la redattrice Olga Sitnik. Altri redattori sono scomparsi negli ultimi mesi, e si presume siano stati anch’essi arrestati per motivi politici.

TAGIKISTAN

Il ministro dell’industria e delle nuove tecnologie del Tagikistan, Šerali Kabir, ha incontrato i rappresentanti delle compagnie Presight degli Emirati Arabi Uniti e Scale Ai degli Stati Uniti, per instaurare un partenariato strategico nel campo dell’intelligenza artificiale e presentare una strategia nazionale per lo sviluppo della Intelligenza artificiale nel Paese.