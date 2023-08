Manila (AsiaNews) - I gruppi ambientalisti delle Filippine hanno accolto con favore la decisione del governo guidato dal presidente Ferdinand Marcos Jr. di sospendere una ventina di progetti di bonifica nella baia di Manila che vedono il coinvolgimento cinese. Lo stop delle attività è stato voluto per permettere il completamento di una valutazione sull’impatto ambientale e rivedere tutti i progetti approvati durante l’amministrazione dell’ex presidente Rodrigo Duterte, ha comunicato l’esecutivo. Le organizzazioni di difesa dell’ambiente e della biodiversità hanno sottolineato che la cancellazione dei progetti potrebbe favorire la riproduzione delle vongole giganti (soggette a bracconaggio) e il recupero della barriera corallina, andata distrutta a causa della presenze di navi militari cinesi.

A inizio mese anche l’ambasciata statunitense a Manila aveva espresso preoccupazione riguardo la bonifica della zona a causa del coinvolgimento di una società cinese di proprietà statale e sotto sanzione dagli Stati Uniti perché accusata di essere coinvolta nella costruzione e militarizzazione di alcune isole artificiali nel Mar cinese meridionale.

La sospensione dei progetti arriva infatti dopo una serie di tensioni tra la Cina e le Filippine per l’annosa disputa sul controllo territoriale di porzioni di mare - dove ogni anno transitano 3mila miliardi di dollari in scambi commerciali - tra la Cina e i Paesi del sud-est asiatico ma che Pechino rivendica interamente per sé.

Lo scorso fine settimana una nave della Guardia costiera cinese aveva sparato con un cannone ad acqua contro una nave della Guardia costiera filippina che stava scortando un convoglio di civili diretto a portare rifornimenti a un avamposto che si trova all’interno della zona economica esclusiva delle Filippine. Dopo un adirato scambio di messaggi tra i due Paesi Manila ha annunciato la disponibilità a tenere pattugliamenti congiunti con gli Stati Uniti nelle acque contese e di voler dispiegare lì anche alcune navi della propria Marina.

Oggi il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha esortato le Filippine a lavorare con la Cina per disinnescare le tensioni, ha scritto l'agenzia stampa di Stato Xinhua.

Una sentenza internazionale del 2016 aveva condannato le ingerenze cinesi nelle acque filippine, sostenendo non avessero basi legali, ma Pechino non ha mai riconosciuto il verdetto e nei sei anni di amministrazione Duterte era riuscita comunque a siglare diversi affari con Manila, nonostante le Filippine non abbiano mai smesso di portare avanti progetti di rafforzamento delle difesa nelle aree settentrionali del Paese che danno su Taiwan.

Il contrasto alle azioni cinesi nel Mar cinese meridionale gode ora di un sostegno bipartisan nel Paese, al punto che l’intero Senato, formato da 24 membri, ha approvato all’unanimità una risoluzione che “condanna fermamente le continue vessazioni contro i pescatori filippini e le persistenti incursioni nelle acque contese da parte della Guardia Costiera cinese e delle navi militari”. Gli osservatori hanno notato un irrigidimento nella postura delle Filippine verso la Cina (alcuni senatori hanno persino suggerito un boicottaggio di aziende e merci cinesi) che potrebbe portare a un ulteriore aumento nelle spese di bilancio per la difesa e una maggiore retorica anti-cinese nei media.