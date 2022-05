Cayetano, Binay, Villar: sono solo alcuni dei cognomi di clan facoltosi che controllano il governo. Dopo le elezioni di ieri un quarto del Senato è controllato da tre sole famiglie. Leni Robredo promette un'opposizione tenace. Il premio Nobel per la Pace Maria Ressa avverte dei rischi della disinformazione anche per le altre democrazie del mondo.

Manila (AsiaNews/Agenzie) - La politica nelle Filippine resta un affare di famiglia: la vittoria del figlio dell’ex dittatore riporta a palazzo Malacañan, la residenza presidenziale, la dinastia Marcos, ma anche al Senato e nei governi locali hanno primeggiato candidati con cognomi noti.

La vittoria di Ferdinand Marcos jr è stata schiacciante: in base allo spoglio non ufficiale, “Bongbong” (soprannome datogli dal padre) avrebbe ottenuto 30 punti percentuali in più rispetto all’altra candidata più accreditata, la vice presidente Leni Robredo, ferma a circa il 30% delle preferenze. Un risultato migliore rispetto a quello dei pronostici, ma che non è bastato a vincere la corsa presidenziale, nonostante i molti appelli della Chiesa cattolica nelle Filippine, che aveva appoggiato la candidatura della Robredo.

Restando in tema di famiglie dinastiche, alla vicepresidenza ha stravinto Sara Duterte, figlia del presidente uscente; questa vittoria era data però per scontata, considerata la popolarità di cui gode ancora il padre dopo sei anni di mandato.

Nella regione della capitale, Metro Manila, composta da 16 comuni, solo un seggio, la posizione a vicesindaco della città, è stato vinto da una candidata non appartenente a famiglie di lungo corso politico: Honey Lacuna. La città di Makati resta in mano alla dinastia Binay grazie alla rielezione a sindaco di Abby Binay, mentre i Cayetano si tengono Taguig, dove Lino Cayetano ha lasciato il posto alla cognata Lani. Stessa storia a Caloocan, dove Oscar "Oca" Malapitan è succeduto al padre: si potrebbe continuare così per tutti i comuni dell’area metropolitana di Manila.

Paralleli i risultati al Senato, dove un quarto dei seggi - 6 su 24 - ora appartiene a tre famiglie: il portavoce della Camera Alan Peter Cayetano si unirà alla sorella Pia, mentre Mark Villar, al primo mandato da senatore, raggiungerà la madre Cynthia. Rientrano nel Congresso anche gli Estrada, dopo una momentanea uscita con le elezioni di metà mandato del 2019. L’ex vice presidente Jojo Binay, arrivando 13mo, è rimasto fuori dalla Camera alta per pochi voti, nonostante i sondaggi pre-elettorali avessero previsto anche una sua vittoria.

Per gli analisti, questi risultati sono “inquietanti”. Secondo diversi studi sussiste una relazioni tra patrimoni elevati dei clan politici ed erosione dei contrappesi democratici: la concentrazione del potere nelle mani di pochi favorisce elevate disparità di reddito (paradossale fenomeno per cui le Filippine sono note) in un circolo vizioso dove alla fine a rimetterci è la tenuta democratica, già fortemente indebolita dopo l’esperienza di governo violenta e autoritaria di Rodrigo Duterte - attivisti per i diritti umani dicono che le vittime delle “guerra alla droga” voluta dal presidente filippino potrebbero essere fino a 30mila.

L’unica speranza è affidata a Leni Robredo, che nonostante la sconfitta, sembra promettere un’opposizione tenace e agguerrita. Ieri dopo aver ringraziato i propri elettori ha riconosciuto la nascita di un nuovo movimento, che nelle ultime settimane ha colorato le strade e le piazze di rosa, il colore dell’opposizione: “Abbiamo avviato qualcosa che non si è mai visto in tutta la storia del Paese: una campagna guidata dal popolo”. A differenza di Duterte, Marcos dovrà fare i conti con questa "ondata rosa".

Qualche ora dopo la chiusura dei seggi la giornalista premio Nobel per la Pace Maria Ressa ha previsto per le Filippine un aumento della disinformazione, la stessa che, dipingendo il ventennio della dittatura come “un’età dell’oro” ha favorito l’ascesa di Marcos figlio: un fattore di estrema importanza non solo per le Filippine, ma anche per il resto del mondo. Per capirlo basta tornare all’elezione di Duterte nel 2016: “Si tratta di un ecosistema globale delle informazioni. Nel 2016 siamo stati il primo pezzo del domino a cadere poi seguito dalla Brexit, Trump e Bolsonaro. Ci risiamo di nuovo: il Brasile terrà le elezioni a ottobre, gli Stati Uniti a novembre. Se noi cadiamo restate sintonizzati, arriverà anche per voi”.