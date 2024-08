Istanbul (AsiaNews) - Nel distretto di Dargeçit a Mardin, situato nella Turchia sud-orientale, in questi giorni ha ricevuto ampia eco l’annunciata opera di restauro e riqualificazione dello storico “bazar siriaco” risalente a oltre 400 anni fa. Un progetto di rinascita di un’area secolare e dall’elevato interesse patrimoniale, artistico e turistico sostenuto con forza dalle autorità comunali locali e dalla Diyarbakır Survey and Monuments Directorate, con la collaborazione del ministero turco della Cultura e del turismo. I lavori di ripristino, da poco completati, hanno riguardato 65 fra locali e negozi presenti nell’area situata in Sefa Street.

Interpellato in merito ai lavori Ayhan Gok, direttore provinciale dell’Ente cultura e turismo, sottolinea che “il restauro ha richiesto un anno e mezzo di lavori e sarà completato entro le prossime due settimane”, mentre “i negozi saranno aperti a breve al pubblico”. “Questo bazar rivitalizzato - aggiunge - è destinato a diventare un’importante attrazione turistica, che attirerà i visitatori con il suo fascino storico” nell’ambito di una “iniziativa chiave” per la preservazione del patrimonio di Mardin. “Questo progetto - conclude - evidenzia l’impegno a mantenere l’eredità culturale dell’area, incoraggiando al contempo la crescita economica”.

I lavori di restauro del Syriac Bazaar, uno dei punti di riferimento del ricco panorama culturale di Mardin, prevedono il recupero delle decine di negozi e attività commerciali molte delle quali cadute in rovina nel corso dei secoli. Il lavoro include anche misure sanitarie per circa 600 metri delle strade circostanti, per assicurare che l’area non sia solo attraente da un punto di vista visivo ed estetico, ma che sia anche sicura, accessibile e funzionale per tutti i visitatori. Uno degli aspetti più significativi del restauro, spiegano gli esperti, è l’attenzione ai dettagli” con la struttura riportata al suo stato originale e nuovi sistemi di illuminazione per valorizzare l’architettura.

Questo antico mercato, un tempo un vivace centro commerciale, tornerà presto a essere un centro di attivo con una varietà di negozi da esplorare, ognuno dei quali offre beni unici che riflettono il ricco patrimonio culturale della regione. Oltre alle possibilità di acquisto, i viaggiatori potranno curiosare fra gli articoli dell’artigianato tradizionale, tessuti, spezie e altri prodotti locali che rappresentano l’identità culturale e la storia di Mardin e di tutto il sud-est della Turchia. Inoltre, il progetto di restauro si è posto fra gli obiettivi quello di riportare il bazar al suo stato originale, così da permettere di ammirare l’intricata architettura che ha resistito alla prova del tempo, oltre ad impianti di illuminazione che valorizzazione la fotografia e l’esplorazione.

Infine, il progetto di restauro non riguarda solo la conservazione della storia e del patrimonio: al contempo esso garantirà la crescita economica di un’intera regione grazie all’afflusso di turisti, al potenziamento del commercio e mediante il sostegno alle aziende e attività locali, contribuendo a creare posti di lavoro e a stimolare l’economia locale. Il restauro del Syriac Bazaar di Mardin non è solo un evento locale ma riveste un potenziale su scala globale, diventando un punto di riferimento per i viaggiatori in Medio oriente, e oltre. Il restauro del bazar siriaco segna l’inizio di una nuova era per l’industria turistica di Mardin, che potrà unire la conservazione del patrimonio culturale con le esigenze di un turismo moderno, garantendo ai viaggiatori esperienze autentiche e arricchenti.