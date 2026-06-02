RUSSIA - UCRAINA

Oggi un massiccio attacco russo sull’Ucraina ha causato almeno 10 vittime, di cui sei a Dnipro e quattro nella capitale Kiev, segnando una delle più imponenti operazioni di Mosca negli ultimi mesi. Intanto le autorità della Crimea introducono buoni benzina per la carenza di carburante. Dal 31 maggio, la AI-95 presso le stazioni di servizio Atan e Tes nella penisola viene venduta solo con buoni, mentre la vendita di AI-92 è limitata a 20 litri per veicolo. A Sebastopoli, entrambe le tipologie sono ora disponibili coi buoni. I problemi di approvvigionamento sono iniziati dopo i raid ucraini contro vie logistiche che collegano la penisola con la Russia continentale.

CAMBOGIA - THAILANDIA

Phnom Penh ha dichiarato oggi di aver informato le Nazioni Unite e la Thailandia di aver avviato un processo di conciliazione obbligatoria ai sensi del diritto internazionale sui mari (Unclos), volto a risolvere una lunga disputa sui confini marittimi con Bangkok. La mossa segue una decisione del governo thai il mese scorso di terminare unilateralmente un accordo del 2001 con la Cambogia che ha fornito un quadro per i negoziati sull’area contestata nel Golfo della Thailandia, in cui le rivendicazioni marittime dei due Paesi si sovrappongono.

CINA - STATI UNITI

A Los Angeles, negli Stati Uniti, nel fine settimana alcuni vandali hanno fatto irruzione nel museo che denuncia gli orrori della repressione di piazza Tiananmen, a Pechino, devastando le telecamere di sorveglianza per poi compiere devastazioni. Lo denuncia il fondatore Wang Dan, ex leader studentesco egli stesso sopravvissuto alla repressione del 4 giugno 1989, quando le autorità cinesi hanno messo fine a mesi di manifestazioni usando il pugno di ferro. All’epoca centinaia, forse migliaia di persone sono morte quando l’Esercito Popolare di Liberazione ha represso i dimostranti.

FILIPPINE

La polizia ha arrestato ieri il senatore Jose “Jinggoy” Estrada, parlamentare di lungo corso, in merito a una vicenda di corruzione del valore di miliardi che ha innescato proteste di massa nel Paese, diventando il più alto funzionario governativo a finire in carcere. Il fermo è giunto a quasi un anno dalle rivelazioni sulla massiccia corruzione nei progetti di controllo delle inondazioni, una questione dalle gravi conseguenze nell’arcipelago filippino, colpito ogni anno da potenti tifoni.

INDIA

Abhijeet Dipke, 30enne laureato della Boston University e creatore del movimento satirico online “Cockroach Janta Party” ha promesso ieri di guidare una imponente protesta a Delhi trasferendo il malcontento dalla rete alle piazze. Egli intende tornare in India e guidare una “protesta pacifica” contro il premier Narendra Modi e il suo partito Bharatiya Janata (Bjp), obiettivo del nome ironico Cpp coniato dall’attivista. Il Cjp, parodia del Bjp, ha conquistato milioni di follower sui social media dal suo lancio ai primi di maggio. È stato istituito dopo che il giudice capo Surya Kant avrebbe chiamato i giovani che hanno criticato il governo “scarafaggi” e “parassiti”(cockroaches e parasites) durante un’udienza, attingendo alle preoccupazioni degli under 30, oltre la metà del 1,42 miliardi di abitanti nel Paese.

COREA DEL SUD

Seoul ha accantonato una proposta di legge che intendeva mettere fine alla divisione di genere obbligatoria nelle stanze ospedaliere. Lo riferisce oggi un funzionario del ministero della Sanità, che cita proteste e malumori nell’opinione pubblica, che teme conseguenze negative. Diversi Paesi come Giappone e Canada hanno introdotto strutture di genere neutro, una mossa che ha scatenato dibattiti e critiche da parte delle voci contrarie, che temono ripercussioni sulla privacy oltre rischi per la sicurezza, tra cui la cattiva condotta sessuale negli spazi condivisi. La Corea del Sud è una potenza tecnologica e culturale globale, ma rimane socialmente conservatrice.

IRAN

Le autorità iraniane continuano a negare cure mediche a Mahshar Parandin, rinchiusa a Evin per una condanna a due anni con diritto alla libertà vigilata (ma negata più volte), a rischio di cecità parziale e con problemi cardiaci e due tumori attivi. La donna, cristiana convertita dall’islam, è andata in ospedale la scorsa settimana per test avendo problemi di equilibrio, linguaggio e movimento, ma è stata rimandata in cella senza intervento. Un’altra convertita ed ex prigioniera di coscienza è stata condannata a quasi 10 anni di carcere: Ghazal Marzban, cattolica, dovrà scontare nove anni e otto mesi per “propaganda contro lo Stato” e attentato alla “sicurezza nazionale”.

TURKMENISTAN

Il Turkmenistan continua a invitare i bambini agli eventi di Stato, nonostante i rischi per la loro salute. Recentemente, nella parte occidentale del Paese, scolari e bambini dell’asilo, per lo più bambine, sono stati portati di buon mattino in un ippodromo e costretti a rimanere al freddo per ore per riprese televisive. Molti si sono ammalati in seguito, ma la partecipazione era obbligatoria, in onore del Festival del Cavallo di Akhal-Teke.