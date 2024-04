di Shafique Khokhar

Faisalabad (AsiaNews) - Un campo allestito domenica 28 aprile nella chiesa cattolica di Salik Town, baraccopoli a Faisalabad, per fornire assistenza medica gratuita è l’ultima nuova iniziativa promossa dalla Heal Foundation Pakistan, organizzazione dedita alla promozione della salute, dell’empowerment e dell’alfabetizzazione. Salik Town è una zona molto degradata a maggioranza cristiana dove abitano 250 famiglie in condizioni di estrema povertà che non possono permettersi le spese per i farmaci e le consulenze mediche. “Nella nostra area non c'è un’unità sanitaria di base - commenta il parroco p. Tahir Rauf -. Spero che grazie agli sforzi della Fondazione Heal la percentuale di malattie si riduca qui”.

Prima di realizzare l’intervento l’organizzazione ha condotto un’indagine completa sulle condizioni di vita degli abitanti. Ne è emerso che la maggior parte sono lavoratori giornalieri (spazzini, operai) e guadagnano cifre molto basse che non permettono loro di condurre un’esistenza dignitosa. Le malattie più diffuse con le quali si trovano a fare i conti sono tubercolosi, diabete, ipertensione, e non solo. Il campo ha visto il coinvolgimento attivo di diversi professionisti che hanno messo a disposizione gratuitamente le loro competenze. Tra questi, il dr. Sajwal Bhatti, la dott.sa e ginecologa Arooj Khalid e l'ecografista Kaynat Mehmood, ma anche personale paramedico e i collaboratori della Fondazione promotrice dell’iniziativa.

Per la prima volta il progetto ha coinvolto due rappresentanti dell’unità sanitaria governativa, che hanno analizzato i campioni prelevati dai pazienti affetti da tubercolosi (TBC). Hanno individuato 5 persone affette gravemente dalla malattia infettiva e altamente contagiosa: saranno curati gratuitamente, e verranno forniti loro esami medici e assistenza fino alla completa guarigione. Durante il campo medico sono state eseguite 35 ecografie sotto l'attenta osservazione di personale qualificato. Il tasso di controllo complessivo dei pazienti è stato del 90%. In base ai dati raccolti nelle cartelle mediche, sono stati assistiti 175 pazienti.

È stata unica anche la collaborazione tra l’organizzazione e il parroco cattolico p. Tahir Rauf, il quale ha messo a disposizione gli ambienti della chiesa per l’allestimento del campo. Dopo la giornata di servizio, Shahbaz Aziel, amministratore delegato della Heal Foundation Pakistan, ha ringraziato l'intero team e le persone locali che hanno fornito supporto logistico. Ai ringraziamenti si è unito anche p. Tahir Rauf. “State servendo la gente come gli apostoli di Gesù Cristo e fornite i migliori servizi per la guarigione dei poveri da diverse malattie”, ha detto. L’iniziativa intende soprattutto aprire la strada a una maggior consapevolezza sul tema della sanità, e a un maggiore impegno che garantisca il benessere delle persone povere di Salik Town. “Dopo i suggerimenti del team, contatterò i dipartimenti governativi per attrezzare adeguatamente l'area. La gente è molto grata per i servizi forniti gratuitamente, e presto condurremo una seconda fase”, ha aggiunto.