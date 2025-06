Le notizie di oggi: funzionari di Thailandia e Cambogia si incontrano per scongiurare scontri armati dopo le tensioni al confine. Il Vietnam è stato ammesso come "Paese partner" dei BRICS. India e Pakistan rivendicano entrambi la vittoria del conflitto di maggio. Scienziati cinesi scoprono le prime prove che l’IA potrebbe pensare come un essere umano.

ISRAELE - IRAN

L'Iran ha lanciato diverse ondate di missili balistici su Israele ier sera e stamattina presto. Israeliani ed expat in tutto il Paese si sono rifugiati mentre i cieli erano pieni di strisce di fuoco. Molti colpi sono stati intercettati, ma diversi hanno impattato la regione centrale di Israele, con esplosioni a Gerusalemme e Tel Aviv, causando almeno tre morti e decine di feriti. L'Iran afferma che Israele ha ucciso coi suoi attacchi nell'ambito dell'operazione "Rising Lion" almeno 78 persone, tra cui donne e bambini, e ne ha ferite oltre 320. E accusa gli Stati Uniti di complicità.

THAILANDIA - CAMBOGIA

Funzionari thailandesi e cambogiani si incontrano oggi per tentare di scongiurare scontri militari dopo che una lunga disputa territoriale si è riaccesa, portando entrambi i Paesi a mobilitare truppe al confine. Con tensioni molto alte anche alla vigilia del colloquio. I due vicini condividono un confine terrestre di 820 km, parti del quale non sono delimitate e includono antichi templi che entrambe le parti hanno rivendicato per decenni. L'ultimo scontro del 28 maggio aveva causato la morte di un un soldato cambogiano.

VIETNAM

Il Vietnam è stato ufficialmente ammesso come "paese partner" del gruppo BRICS delle principali economie emergenti, ha annunciato venerdì il governo brasiliano, mentre il blocco prosegue con la sua espansione. Il Vietnam è il decimo paese a ricevere questo status, che consente ai paesi invitati di partecipare ai vertici dei BRICS e ad altre sessioni. Il Vietnam aveva espresso all'inizio di quest'anno la disponibilità a discutere una partnership con i BRICS, i cui membri originari erano Brasile, Russia, India e Cina.

INDIA - PAKISTAN

Grazie a un cessate il fuoco a maggio, l’India e il Pakistan, entrambe potenze nucleari, avevano evitato una collisione potenzialmente catastrofica, ma le ondate di nazionalismo scatenate dallo scontro di quattro giorni continuano a crescere da entrambe le parti del confine. Ora, i leader dei due Paesi cercano di consolidare il proprio merito politico nel conflitto, con rivendicazioni contrastanti di vittoria rivolte a un pubblico interno sensibile al trionfalismo ogni volta che le due nazioni si confrontano.

CINA

Ricercatori cinesi - in un articolo sulla rivista scientifica Nature Machine Intelligence - hanno confermato per la prima volta che i modelli linguistici di intelligenza artificiale di grandi dimensioni possono creare spontaneamente un sistema simile a quello umano per comprendere e classificare oggetti naturali. Ciò fornisce nuove prove nel dibattito sulle capacità cognitive dei modelli di intelligenza artificiale, suggerendo che potrebbero essere possibili sistemi artificiali che riflettono aspetti chiave del pensiero umano.

UCRAINA

Diversi parenti di soldati russi morti in Ucraina hanno dovuto seppellire i loro cari senza la certezza della loro identità, non essendo stato effettuato il riconoscimento e l’esame del Dna, con il divieto assoluto di aprire le bare e promettendo di inviare in seguito un documento con le conclusioni mediche e un pacco di effetti personali, che però non vengono mandati.

POLONIA - GEORGIA

Il primo ministro della Polonia, Donald Tusk, ha proposto al parlamento europeo di annullare o limitare il libero ingresso senza visto nei Paesi Ue per i cittadini della Georgia, anche se “almeno un terzo dei georgiani condividono i valori europei”, suscitando l’ira del premier georgiano Iraklij Kobakhidze, che ha definito questa idea come “un ricatto e una minaccia”.