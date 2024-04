di Dario Salvi

Milano (AsiaNews) - Attacchi “mortali” che rischiano di far precipitare la situazione in un quadro di bisogni enormi e crescenti, per una realtà dimenticata in cui “le persone sono alla continua ricerca di un pezzo di pane, del carburante, di ogni genere di medicine per risolvere anche il minimo problema”. Ad AsiaNews mons. Samir Nassar, arcivescovo maronita di Damasco, non nasconde in poche battute la grande preoccupazione legata all’attacco dell’esercito israeliano (sebbene non confermato ufficialmente dai vertici Idf) di ieri nella capitale che ha causato almeno 11 vittime. Nel mirino il generale Mohammad Reza Zahedi, comandante delle forze speciali Quds delle Guardie della rivoluzione islamica, responsabile del rifornimento di armi alle milizie Hezbollah in Libano, e il suo vice Mohammad Hadi Hajriahimi. I due alti ufficiali (Zahedi era uno dei fedelissimi della guida suprema Ali Khamenei) sono stati uccisi dai missili israeliani che hanno colpito, una prima assoluta anche nel controverso quadro regionale, la rappresentanza diplomatica iraniana in Siria.

Damasco e Aleppo nel mirino

Secondo quanto riferito dal ministero siriano della Difesa, i caccia con la stella di David hanno centrato il consolato iraniano, situato nel quartiere occidentale di Mezzeh, dalla direzione delle alture occupate del Golan intorno alle 17 ora locale. Le difese aeree siriane hanno abbattuto alcuni missili, ma altri sono riusciti a superare lo sbarramento di difesa e “hanno distrutto l’intero edificio, uccidendo e ferendo le persone all'interno”. Nei giorni scorsi Israele aveva già colpito in Siria, prendendo di mira il nord come conferma mons. Hanna Jallouf, francescano, dai primi di luglio vicario apostolico di Aleppo. “Anche qui abbiamo contato 35 morti - spiega ad AsiaNews - in un attacco che sembra essere stato coordinato con ribelli e terroristi che controllano Idlib. Per molti aspetti è parsa una operazione congiunta fra Israele e ribelli, perché ai missili israeliani è seguita l’offensiva dei miliziani e questo è un elemento che è fonte di ulteriore preoccupazione”.

Di certo vi è che i raid degli ultimi giorni hanno riportato i riflettori della comunità internazionale sulla Siria, su un conflitto che si protrae ormai da oltre 13 anni e dai più “dimenticato” come ha sottolineato papa Francesco la domenica di Pasqua. “Davvero, dopo tutti questi anni - riprende mons. Jallouf - il mondo sembra essersi scordato della Siria, ma qui esiste ancora una guerra, e a questa si sommano le devastazioni provocate dal terremoto [del 6 febbraio 2023]. Ringraziamo il pontefice per aver riportato l’attenzione sulla Siria, perché ritornino pace e prosperità”. Il bombardamento di ieri è una delle centinaia di operazioni compiute da Israele in Siria, la maggior parte delle quali mai rivendicate né confermate anche se la matrice appare chiara e lo stesso governo dello Stato ebraico poco ha fatto per nasconderle. “Adesso vi è molta più paura - ammette il vicario di Aleppo - perché è la prima volta che Israele attacca un’ambasciata straniera, territorio per definizione protetto dalle convenzioni internazionali, superando tutte le linee rosse. Il timore è che vada avanti, innescando reazioni e conseguenze ancora più gravi. Nemmeno i terroristi - conclude - avevano mai colpito rappresentanze diplomatiche, in quello che sembra essere un diversivo per coprire le atrocità a Gaza. Preghiamo, col papa, perché tacciano le armi e non vi sia una escalation che travolga anche il Libano e, a cascata, sfoci in una guerra regionale e mondiale”.

Vittime innocenti

Le parole del prelato trovano conferma nelle cronache delle ultime ore provenienti dalla Striscia: all’attacco di ieri a Damasco, infatti, è seguita qualche ora più tardi la notizia dell’uccisione di almeno sette operatori umanitari dell’ong World Central Kitchen fondata dallo chef stellato José Andres che, in risposta, ha deciso di sospendere le attività nella Striscia. Commentando il raid dell’esercito israeliano Idf contro l’ong lo stesso Andres, famoso negli Stati Uniti non solo per la propria attività commerciale ma per le molte iniziative benefiche nel mondo, ha invocato la fine di “queste uccisioni indiscriminate” da parte della stessa Israele che utilizza “il cibo come arma da guerra”. Il team di Wck viaggiava a bordo di due auto blindate con tanto di logo e aveva coordinato i propri spostamenti coi militari israeliani; ciononostante, il convoglio è stato colpito “mentre lasciava il deposito di Deir al-Balah, dove il team aveva scaricato oltre 100 tonnellate di aiuti alimentari” arrivati a Gaza attraverso il corridoio marittimo da Cipro. Tornando all’attacco “senza precedenti su un edificio diplomatico” avvenuto ieri a Damasco, i vertici della Repubblica islamica hanno promesso di rispondere con una vendetta “della stessa grandezza e durezza” come ha sottolineato l’ambasciatore Hossein Akbari, rimasto illeso. Il ministero siriano della Difesa ha parlato di “attacchi” sferrati dal “nemico israeliano” provenienti “dal Golan siriano occupato”. Immediato e durissimo il commendo degli Hezbollah libanesi, che parlano di “crimine” che “non passerà senza che il nemico sia punito” nel novero di una “vendetta” a venire.

L’esercito israeliano non ha voluto commentare l’operazione, pur lasciando trapelare grande soddisfazione per il buon esito in un contesto di raid sempre più frequenti in territorio libanese e siriano dall’inizio della guerra a Gaza contro interessi iraniani. Una dura condanna arriva anche dall’Arabia Saudita, che parla di “rifiuto categorico” di attività che “prendono di mira strutture diplomatiche”. Pure gli Stati Uniti si sono smarcati sottolineando di non essere “coinvolti”, nel tentativo di scongiurare ritorsioni contro obiettivi e forze americane nell’area. Del resto in un precedente analogo, l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani in un attacco con droni nel gennaio 2020 a Baghdad, la risposta di Teheran si era condensata in una serie di rappresaglie contro basi Usa in Iraq, senza provocare gravi perdite in termini di vite umane.

Israele fra escalation e crisi

Quanto avvenuto ieri a Damasco rischia di incendiare ancor più un quadro di guerra e tensione, mentre nella Striscia continua la lunga scia di morte e distruzione che colpisce civili palestinesi e operatori umanitari. Un rischio di escalation dietro il quale vi è la stessa Israele che ha innalzato il livello di scontro sia sul fronte interno che oltre i confini nazionali colpendo basi di Hezbollah sempre più lontane dalla frontiera, nella valle della Beqa’ o in aree del nord. E, al contempo, bombardando i valichi fra Iraq e Siria in cui transitano i carichi di armi che la Repubblica islamica invia agli alleati libanesi. Dai confini nazionali giungono infine segnali preoccupanti a partire dall’approvazione alla Knesset, il Parlamento israeliano, della cosiddetta norma “anti al-Jazeera”. In base alla legge, votata prima della chiusura per ferie della Camera, il premier Benjamin Netanyahu - in ripresa dall’operazione all’ernia e pienamente operativo - avrà il potere di chiudere gli uffici, bloccare il sito web e confiscare le attrezzature dell’emittente.

Dietro il provvedimento vi sarebbero accuse - respinte dal network - di “minaccia diretta alla sicurezza nazionale” per alcune cronache sul conflitto in corso a Gaza. Per molti, invece, i racconti dei giornalisti del network qatariota sarebbero “fondamentali” per far denunciare le violenze in atto e che colpiscono anche i civili, ultima in ordine di tempo l’operazione “mirata” all’ospedale Shifa che avrebbe causato decine, se non centinaia di vittime. Da registrare anche il mancato voto sul servizio militare per gli studenti ultra-ortodossi, finora esentati per legge. Una sentenza della Corte suprema dei giorni scorsi ha stabilito che possono essere chiamati in servizio con cartoline di reclutamento, aprendo un nuovo fronte che forse più della guerra a Gaza e degli ostaggi nelle mani di Hamas, rischia di far cadere la coalizione di Netanyahu. Difatti gli ultimi numeri parlano di una maggioranza di quattro deputati; contando il voto contrario a una nuova legge pro-esenzione per gli haredim del ministro della Difesa Yoav Gallant, basterebbero tre franchi tiratori per arrivare a nuove elezioni come richiesto da una fetta sempre più consistente della società civile israeliana.

