Le notizie di oggi: fondazione americana ha ritirato premio a giornalista palestinese Maha Hussaini utilizzata come fonte dal Sudafrica alla Corte internazionale di giustizia. Invasione di locuste sta mettendo a dura prova gli agricoltori in Vietnam. Nel Tamil Nadu 34 morti per l'assunzione di alcolici tossici. Altri Rohingya sarebbero entrati in Bangladesh con gli scontri degli ultimi mesi.

RUSSIA - COREA DEL NORD - COREA DEL SUD

Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito la Corea del Sud che l'invio di armi all'Ucraina sarebbe un "errore molto grande" dopo che Seoul ha detto che avrebbe preso in considerazione la possibilità di farlo in risposta al nuovo patto tra Russia e Corea del Nord per venire in aiuto reciproco in caso di attacco. "Per quanto riguarda la fornitura di armi letali alla zona di combattimento in Ucraina, sarebbe un grosso errore. Spero che non accada", ha dichiarato Putin in una conferenza stampa giovedì durante una visita in Vietnam.

PALESTINA - STATI UNITI

L'International Women's Media Foundation (IWMF), fondazione con sede a Washington, è stata condannata per aver ritirato il premio per il coraggio nel giornalismo alla giornalista palestinese Maha Hussaini. I reportage di Hussaini che svelano le esecuzioni sul campo di palestinesi da parte di Israele sono stati utilizzati come prova dal Sudafrica presso la Corte internazionale di giustizia (CIG) nella causa che accusa Israele di genocidio.

VIETNAM

Centinaia di agricoltori in Vietnam stanno affrontando dure sfide per salvare le loro colture e il mais da un'invasione di locuste - iniziata il 6 giugno, secondo il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale - entro 11 province tra cui Nghe An.1.031 ettari di foreste e colture nelle province settentrionali, di recente l'area interessata è aumentata di circa 400 ettari. La densità di locuste ha raggiunto anche le 7.000-8.000 unità per metro quadrato.

INDIA

Almeno 34 persone sono morte dopo aver consumato alcolici tossici di contrabbando nello stato indiano meridionale del Tamil Nadu. L'incidente è avvenuto nel distretto di Kallakuruchi, dove diversi residenti si sono ammalati dopo aver consumato il liquore martedì sera. Almeno 80 persone sono ricoverate in ospedale per sintomi; il bilancio delle vittime potrebbe salire ulteriormente. Arrestate due persone nel corso di un’indagine.

MYANMAR - BANGLADESH

L'escalation di violenza nello Stato occidentale di Rakhine in Myanmar negli ultimi mesi potrebbe aver spinto alcuni musulmani Rohingya ad attraversare confine con il Bangladesh, anche se Dhaka insiste che non può accettare altri rifugiati dal suo vicino. I Rohingya hanno affrontato la persecuzione nel Myanmar a maggioranza buddista per decenni e attualmente sono oltre 1 milione dislocati nei 32 campi di Cox's Bazar.

CINA

Il primo progetto cinese di generazione di vapore a energia nucleare per uso industriale è entrato in produzione, mentre Pechino accelera la diversificazione dell'energia nucleare e promuove una trasformazione energetica a basse emissioni di carbonio. Denominato Heqi No 1, è entrato ufficialmente in funzione mercoledì: utilizza come fonte di calore il vapore generato da due delle turbine della centrale di Tianwan.

KAZAKISTAN - UCRAINA

A Kiev vi è stato un attentato alla vita di un giornalista dissidente del Kazakistan, Aydos Sadykov, autore del canale YouTube Bese, replicato su Telegram in cui si raccontano gli eventi kazachi con forti critiche al governo. Colpito da un pallottola alla testa, le sue condizioni sono molto gravi, e la moglie parla di “killer professionisti inviati in Ucraina dal governo kazaco”.

ARMENIA - TURCHIA

Il primo ministro dell’Armenia, Nikol Pašinyan, si è congratulato telefonicamente con il presidente della Turchia, Recep Tayyp Erdogan, per la festa musulmana di Kurban-Bayram, ricevendo a sua volta gli auguri per la festa di Vardavar, la Trasfigurazione di Cristo, esprimendo la volontà di “regolare i rapporti” tra i due Paesi senza condizioni preliminari.