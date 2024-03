Le notizie di oggi: Israele decreta "terreno demaniale" 800 ettari nella Valle del Giordano, premessa per nuovi insediamenti. Guardia costiera cinese danneggia nave filippina con i cannoni ad acqua nella zona di mare contesa. In un'area dell'India la metà delle braccianti agricole ha subito l'isterectomia. Nuovo scontro tra Seoul e Tokyo sui libri di storia giapponesi. In Tagikistan una legge impone agli studenti di andare a scuola a piedi.

RUSSIA

Sono salite ad almeno 93 le persone uccise nell’attacco terroristico di ieri sera alla Crocus City Hall, una sala concerti gremita alla periferia di Mosca. Oltre 100 persone sono rimaste ferite. L’attacco è stato rivendicato dallo Stato Islamico che sostiene che il commando sia riuscito a fuggire. Il governo russo finora non ha commentato la rivendicazione, ma i servizi di sicurezza hanno reso noto stamattina di aver fermato quattro persone che sarebbero coinvolte nell’azione.

ISRAELE

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich - esponente del movimento dei coloni – ha adottato un provvedimento che dichiara 800 ettari di terra in Cisgiordania come “Terreno demaniale”, il passo sempre utilizzato dai governi israeliani per acquisire nuovi terreni per gli insediamenti. L’area – che si trova nei pressi dell’insediamento di Yafit, nella Valle del Giordano – è la più estesa mai interessata da un provvedimento analogo dagli anni degli Accordi di Oslo, quando l’allora premier israeliano Rabin decretò una stretta a questa pratica.

CINA-FILIPPINE

La Guardia costiera cinese ha usato questa mattina cannoni ad acqua contro un'imbarcazione di rifornimento filippina che stava facendo rotta verso il BRP Sierra Madre, un avamposto militare filippino di fortuna nella secca di Ayungin. Secondo quanto riportato dall'esercito filippino, la Unaizah May 4 – un’imbarcazione in legno - ha subito gravi danni. La Sierra Madre è una nave della Seconda guerra mondiale incagliatasi di proposito nel 1999 nella secca di Ayungin, un’area del Mar Cinese Meridionale che si trova all'interno della zona economica esclusiva (EEZ) delle Filippine, non riconosciuta da Pechino.

CINA-ONU

La delegazione cinese ha interrotto ieri al Consiglio dei diritti umani di Ginevra il tentativo di diversi gruppi non governativi di rendere omaggio a un’attivista tibetana. I gruppi volevano onorare Cao Shunli, morta 10 anni fa dopo essere stata detenuta per aver organizzato dei sit-in davanti al ministero degli Esteri cinese. Le ONG hanno definito la sua morte una "rappresaglia mortale", sostenendo che la negazione delle cure mediche ha portato alla sua morte. La Cina nega, affermando che la donna era malata da tempo e che è morta nonostante le cure.

INDIA

Anni di monsoni spenti, caldo estremo e siccità hanno spinto i residenti di Beed - un distretto del Maharashtra in India - ad abbandonare i propri campi per diventare lavoratori a giornata nelle piantagioni di canna da zucchero. Secondo una ricerca dell'Istituto Internazionale per l'Ambiente e lo Sviluppo (IIED), più della metà delle donne migranti di Beed ha subito un intervento chirurgico per rimuovere l'utero, rispetto a meno di un quinto tra le famiglie che sono rimaste nel distretto. "Gli appaltatori tagliano uno o due giorni di salario e le donne sentono di non avere altra scelta se non quella di farsi rimuovere l'utero per evitare che le mestruazioni o la gravidanza impediscano loro di lavorare", ha dichiarato Ritu Bharadwaj, autrice del rapporto.

COREA DEL SUD-GIAPPONE

La Corea del Sud ha convocato l’ambasciatore di Tokyo per protestare contro l'approvazione da parte del Giappone di libri di testo scolastici che diluiscono il grado di atrocità della guerra e rafforzano le sue rivendicazioni territoriali sugli isolotti di Dokdo. Il Ministero giapponese dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia ha approvato 18 nuovi libri di testo scolastici nella categoria degli studi sociali, che comprende geografia, educazione civica e storia, da utilizzare nelle scuole medie a partire dal 2025.

TAGIKISTAN

Il parlamento del Tagikistan ha approvato una nuova legge “Sull’istruzione”, dove tra l’altro si proibisce agli studenti di recarsi a scuola in motocicletta, automobile o qualunque “mezzo meccanico di trasporto”, compresi i monopattini elettrici, non si capisce se per ragioni ecologiche, di sicurezza o più probabilmente di parificazione dello status sociale dei ragazzi.