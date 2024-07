Le notizie di oggi: per i 27 anni del ritorno di Hong Kong alla Cina John Lee esalta la "sicurezza nazonale", Pechino regala due panda. Cinque morti nell'esplosione di un magazzino di fuochi d'articifico a Zamboanga. Nuove banconote in Giapone con i numeri più grandi per aiutare anziani e turisti. Su Google Translate 110 nuove lingue tra cui il cantonese e il punjabi.

MYANMAR-GIAPPONE

Quattro dirigenti di catene di supermercati, tra cui un funzionario giapponese della joint venture Aeon Orange, sono stati arrestati in Myanmar con l’accusa di aver venduto riso a prezzi gonfiati, mentre la giunta al potere del Paese, devastato dalla guerra, lotta per stabilizzare l'economia. Le autorità hanno dichiarato di aver arrestato 11 persone, tra cui commercianti di riso e funzionari di mulini e rivenditori, accusandoli di aver gonfiato i prezzi dal 31% al 70% rispetto ai livelli prescritti. Tokyo dichiarato di essere all’opera per ottenere al più presto il rilascio del proprio cittadino.

HONG KONG-CINA

Hong Kong celebra oggi i 27 anni del ritorno sotto la sovranità della Repubblica popolare cinese. Il capo del governo locale John Lee ha colto l’occasione per esaltare l’approvazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale, avvenuta a marzo, che rappresenterebbe una “spade affilata” contro la “minoranza esigua” che “mette a repentaglio” la formula un Paese, due sistemi. In occasione dell’anniversario Pechino ha annunciato che donerà a Hong Kong una nuova coppia di panda e l’estensione anche ai residenti permanenti di Hong Kong e Macao che non sono di nazionalità cinese del permesso per entrare senza visto nella Cina continentale.

FILIPPINE

Cinque persone, tra cui un bambino di quattro anni, sono rimaste uccise in una forte esplosione in un magazzino di materiale pirotecnico a Zamboanga nel sud delle Filippine. L’esplosione ha provocato un cratere di 20 metri, ha smantellato le pareti del deposito e ha fatto piovere macerie su una vicina fabbrica di bibite, un magazzino di cereali e farina e sulle case della zona. L'ufficio catastrofi della città ha confermato il bilancio delle vittime e ha dichiarato che altre 38 persone sono rimaste ferite nell'incidente, otto delle quali in modo grave.

SRI LANKA-RUSSIA

Lo Sri-Lanka ha chiesto alla Russia una compensazione per i 17 cittadini uccisi durante la guerra in Ucraina arruolati con l’inganno, ponendo la questione del pagamento di adeguate somme alle famiglie dei caduti e dei feriti, e il ritorno degli altri, durante la visita a Mosca di una delegazione guidata dal vice-ministro degli esteri di Colombo, Tarak Balasurya.

EMIRATI ARABI UNITI

Il Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund ha lanciato una partnership da 1,5 milioni di dollari per sostenere i giovani ambientalisti. L'organizzazione – espressione di uno dei massimi produttori mondiali di petrolio - ha dichiarato che i fondi forniranno nei prossimi tre anni un sostegno finanziario a quanti lottano per proteggere e preservare l'ambiente e la fauna selvatica nei Paesi in via di sviluppo.

GIAPPONE

Il Giappone il 3 luglio inizierà a emettere nuove banconote che, a suo dire, utilizzano per la prima volta al mondo un'olografia all'avanguardia che fa sembrare i ritratti di personaggi storici come se ruotassero in 3D sulle banconote, in una misura anticontraffazione. Nel primo cambiamento di design in 20 anni, le banconote da 10.000 yen, 5.000 yen e 1.000 yen avranno stampati numeri del loro valore più in grande rispetto alle versioni attuali, in modo che tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalla nazionalità, possano riconoscerle più facilmente.

ASIA

Sul servizio di Google Translate sono state inserite 110 nuove lingue, grazie all’apporto dell’intelligenza artificiale generativa. Salgono così a quota 244 le lingue disponibili. Tra i nuovi idiomi figurano il cantonese, il punjabi e diverse lingue dei popoli nativi della zona del Volga in Russia e di altri popoli minori russi come l’udmurto, il baškiro, il ciuvascio, la lingua lugovo-marijskaja, quella buriata, il ceceno, il komi, l’ossetino, il tuvino, quella čukotskaja, la jakutskaja e una delle lingue dei Saami.