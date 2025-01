Le notizie di oggi: gli Hibakusha chiedono a Ishiba di partecipare al vertice sulla messa al bando delle armi nucleari. In Libano pressioni di Usa e Arabia Saudita per l'elezione del comandante dell'esercito come presidente. Delhi andrà al voto il 5 febbraio per l'Assemblea legislativa locale. Il Kirghizistan consegna a ente statale turco scuole che Ankara ritiene legate a Fetullah Gulen.

CINA-THAILANDIA-MYANMAR

Un attore cinese scomparso la scorsa settimana vicino al confine tra Thailandia e Myanmar è stato ritrovato in Myanmar e secondo le autorità di Bangkok potrebbe essere stato vittima di un traffico di esseri umani. Wang Xing, 22 anni, era stato dato per disperso nella provincia di Tak, nel nord della Thailandia, un'area nota per le imprese criminali su larga scala e il traffico di esseri umani da parte di bande organizzate. Gli era stato detto che c'era un casting in Thailandia, ma invece si sarebbe ritrovato a dover truffare altri cinesi via web.

CINA

Non solo le autorità cinesi, ma anche tante fonti mediche indipendenti invitano a evitare allarmismi sulle immagini che circolano sui social network sugli ospedali cinesi invasi da persone che indossano mascherine a causa del metapneumovirus umano simil-influenzale (HMPV). Pechino ha riconosciuto un aumento dei casi di questa infezione che colpisce le vie respiratorie, soprattutto tra i bambini, attribuendolo a un picco stagionale. Secondo gli esperti di salute pubblica, però, l'HMPV non è come il Covid-19: è un virus in circolazione da decenni, anche se va tenuto presente che in alcuni bambini molto piccoli e in persone con un sistema immunitario indebolito, può causare malattie più gravi.

GIAPPONE

Nihon Hidankyo, il gruppo giapponese di sopravvissuti alla bomba atomica che ha vinto il Premio Nobel per la Pace, ha incontrato oggi il premir giapponese Shigeru Ishiba chiedendo al governo di Tokyo di partecipare come osservatore al vertice dei Paesi firmatari del trattato delle Nazioni Unite per la messa al bando delle armi nucleari, in programma a marzo a New York. Il co-presidente del gruppo, Terumi Tanaka, ha però dichiarato che il colloquio di circa 30 minuti con il primo ministro, tenutosi per congratularsi con il gruppo per il premio, “non ha prodotto risultati” sulla questione. Il portavoce del governo giapponese, Yoshimasa Hayashi, ha dichiarato che il governo esaminerà come adottare un approccio “realistico e pratico” in risposta alla richiesta.

LIBANO

Secondo fonti citate da Middle East Eye l'inviato statunitense Amos Hochstein avrebbe detto ai funzionari libanesi che l'Arabia Saudita è pronta a stanziare centinaia di milioni di dollari per ricostruire il Paese devastato dalla guerra se il comandante dell'esercito libanese Joseph Aoun sarà eletto presidente nel delicatissimo voto fissato per domani a Beirut. Hochstein ha condotto un'intensa attività di lobbying a favore di Aoun con lo speaker del parlamento libanese Nabih Berri. Aoun può già contare sul sostegno del primo ministro sunnita libanese Najib Mikati.

INDIA

La capitale indiana Delhi andrà alle urne in un turno unico il 5 febbraio per rinnovare la sua Assemblea legislativa: lo ha annunciato ieri la Commissione elettorale, specificando che lo spoglio dei voti in tutte le 70 circoscrizioni della capitale nazionale si terrà l'8 febbraio. L'Aam Aadmi Party guidato da Arvind Kejriwal cerca di ottenere il terzo mandato consecutivo nella capitale. Gli elettori registrati per il voto a Delhi sono 15.524.858, con un aumento netto dell'1,09 per cento rispetto alle precedent elezioni del 2020.

RUSSIA

Dal 1° settembre 2026 tutti gli istituti di studi superiori della Russia adotteranno il nuovo modello di studi approntato dal ministero della ricerca scientifica, dopo il rifiuto degli accordi di Bologna e degli scambi di studenti Erasmus, ai quali dal 2014 avevano partecipato oltre 15mila studenti russi, mentre i titoli russi saranno ora incompatibili.

KIRGHIZISTAN-TURCHIA

Il Kirghizistan ha consegnato al fondo Maarif, un’organizzazione del ministero dell’istruzione della Turchia, la rete di scuole turaniche Salat, 16 licei, 5 scuole e l’università Ala-Too di Biškek, che si ritiene un gruppo di istituti elitari del Paese, ma che Ankara ritiene collegate al defunto oppositore turco Fetullah Gülen, tanto da rapire a Biškek e condannare in Turchia il direttore Orkhan Inandi a 21 anni di prigione per terrorismo.