Le notizie di oggi: il Pakistan sta sviluppando missili balistici a lungo raggio. A Hong Kong anche droni, intelligenza artificiale e nuove telecamere per la sorveglianza. Adylbek Kasymaliev è stato nominato nuovo primo ministro del Kirghizistan. Il governo siriano provvisorio vuole creare tribunali speciali per quanti hanno commesso crimini durante il regime.

MYANMAR

L'esercito del Myanmar sta implodendo anche dall'interno: la BBC racconta il caso di spie che lavorano segretamente per i ribelli pro-democrazia. L'esercito ha il pieno controllo solo su meno di un quarto del territorio del Myanmar. La giunta controlla ancora le principali città e rimane “estremamente pericolosa”, secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite sul Myanmar. Ma negli ultimi 12 mesi ha perso un territorio significativo. Le spie soldato sembrano fedeli all'esercito, ma segretamente lavorano per i ribelli pro-democrazia.

PAKISTAN

Il Pakistan, dotato di arsenale nucleare, sta sviluppando missili balistici a lungo raggio che potrebbero consentirgli di colpire obiettivi ben oltre l'Asia meridionale, rendendolo una “minaccia emergente” anche per gli Stati Uniti. La rivelazione a sorpresa del vice consigliere per la sicurezza nazionale Jon Finer ha sottolineato quanto i legami un tempo stretti tra Washington e Islamabad si siano deteriorati dopo il ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan nel 2021.

HNG KONG

Le autorità di Hong Kong stanno intensificando la sorveglianza dei 7 milioni di abitanti della città con piani per l'impiego di droni automatizzati della polizia, intelligenza artificiale e migliaia di nuove telecamere nei luoghi pubblici, compresi i taxi, secondo quanto annunciato di recente dal governo. La polizia sta attualmente installando altre 2.000 telecamere di sorveglianza in luoghi pubblici, compresi i controversi lampioni intelligenti presi di mira dai manifestanti nel 2019.

KIRGHIZISTAN

Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Žaparov, ha nominato ufficialmente Adylbek Kasymaliev come nuovo primo ministro e capo dell’amministrazione presidenziale, nominando anche il nuovo vice-premier Daniar Amangeldiev e la nuova ministra dell’economia, Bakyta Sydykova, spiegando che l’ex-premier Akylbek Žaparov è stato dimesso per “violazione del sistema fiscale”, invitando a non “politicizzare la questione”.

SIRIA

I nuovi governanti siriani si sono impegnati a creare tribunali speciali per coloro che hanno “commesso crimini contro i siriani” sotto il regime del deposto presidente Bashar al-Assad, secondo il portavoce del governo provvisorio. In un'intervista con Osama bin Javaid di Al Jazeera, Obaid Arnaut ha dichiarato che una parte fondamentale della missione del nuovo governo, che inaugura una “nuova era”, è quella di ristabilire la fiducia della popolazione nello Stato di diritto e nel sistema giudiziario del Paese.

RUSSIA - UCRAINA - COREA DEL NORD

Come informano gli specialisti di questioni militari di Currentime, nella regione di Kursk si stanno verificando attacchi contro le postazioni ucraine da parte dei gruppi di soldati nordcoreani, le cui file sono state rimpiazzate da nuove unità dopo forti perdite, con la tattica dell’attacco frontale in file compatte sotto la copertura russa andando oltre i cadaveri dei compagni, letteralmente come “carne da cannone”.

ARMENIA

Il direttore della compagnia di consulting Ameria, Tigran Džrbašyan, ha dichiarato che l’Armenia sta di fronte a una “difficile sfida demografica”, da lui definita la “tempesta perfetta”, a fronte del calo della natalità a livello mondiale in seguito all’attivismo delle donne nella sfera sociale, la prevalenza dell’industria rispetto all’agricoltura e la trasmigrazione della popolazione dalle campagne alle città, e anche gli armeni sono coinvolti in questi processi.