Le notizie di oggi: è entrato in vigore ieri notte il cessate il fuoco tra Libano e Israele. I sopravvissuti dell'incendio di quattro mesi fa a Hong Kong sono tornati nelle loro case per recuperare effetti personali anche grazie a protesi robotiche. La Corte suprema indiana ha ordinato una lista aggiuntiva di elettori per le votazioni che si terranno settimana prossima nel Bengala occidentale.

MYANMAR

Il regime militare birmano ha ridotto la pena carceraria dell’ex leader democratica Aung San Suu Kyi, ha detto il suo avvocato. Suu Kyi, 80 anni, è stata incarcerata durante il colpo di Stato del febbraio 2021 ed è poi stata condannata a 27 anni di carcere, ora ridotti di un sesto, ma non è chiaro se le sarà permesso di finire di scontare la pena agli arresti domiciliari. Il generale Min Aung Hlaing, che ora ricopre il ruolo di presidente, ha anche annunciato l’amnistia a oltre 4mila prigionieri in occasione del Capodanno buddhista.

MALAYSIA

Almeno 12 stazioni di benzina al confine tra Malaysia e Thailandia sono state identificate come ad alto rischio di contrabbando, per cui la polizia malaysiana ha schierato decine di agenti per pattugliamenti periodici. La benzina in Malaysia è sussidiata dal governo, ma sempre meno persone hanno attraversato il confine, secondo i testimoni locali.

LIBANO – ISRAELE

È entrato in vigore ieri a mezzanotte (ora locale) il cessate il fuoco tra Libano e Israele, le cui truppe rimarranno in una “zona di sicurezza” di 10 chilometri nel Libano meridionale, ha fatto sapere lo Stato ebraico, mentre il presidente Donald Trump ha annunciato che Stati Uniti e Iran sono “molto vicini” a un accordo e i negoziati potrebbero riprendere già questo fine settimana. Nel frattempo Francia e Regno Unito presiederanno una riunione sulla libertà d navigazione nello Stretto di Hormuz a cui prenderanno parte circa 40 Paesi.

HONG KONG

Alcune persone sopravvissute all’incendio del complesso residenziale a Wang Fuk Court, nel distretto settentrionale di Tai Po a Hong Kong, sono tornate solo di recente a recuperare i loro effetti personali. I residenti più anziani hanno potuto salire le decine di piani grazie a protesi robotiche fornite dall’ong AidVengers Federation. Nell’incendio, avvenuto quattro mesi fa, sono morte 168 persone a altre 4mila hanno dovuto abbandonare le loro case.

INDIA

La Corte suprema indiana ha ordinato alla Commissione elettorale di pubblicare un registro supplementare nel Bengala occidentale, includendo gli elettori che hanno fatto ricorso contro la cancellazione dalle liste elettorali e il cui procedimento è stato accolto dai tribunali d’appello entro il 21 aprile. La prima fase delle votazioni nello Stato si terrà il 23 aprile e la seconda il 29 aprile, mentre lo spoglio dei voti avverrà il 4 maggio, ma da settimane il governo locale e il governo centrale si accusano reciprocamente di aver ridotto il numero di persone chiamate a votare. Oltre 3 milioni di persone hanno fatto ricorso, ha aggiunto la Corte suprema.

RUSSIA – COREA DEL NORD

Viktor Saldo, governatore della regione ucraina di Kherson occupata dai russi, ha tenuto colloqui con l’ambasciatore nordcoreano in Russia per discutere di possibili forme di cooperazione in settori come l’agricoltura, ennesimo segnale di un rafforzamento dei legami tra Pyongyang e Mosca. Saldo ha affermato che, dato il bisogno di cibo della Corea del Nord, i loro interessi coincidono e che tra le possibili aree di cooperazione figurano l’olio vegetale, la farina e alcuni prodotti trasformati.

GIAPPONE – KIRGHIZISTAN

Il ministro del lavoro e delle migrazioni del Kirghizistan, Kanybek Sagynbaev, si è recato in Giappone per una visita di lavoro, incontrando il vice-ministro di Tokyo Masayuki Kamya, per discutere delle prospettive della relazione kirghiso-giapponesi nel campo delle migrazioni lavorative, con particolare attenzione al programma Specified Skilled Worker per rispondere alle esigenze del mercato giapponese del lavoro, puntando sulle specializzazioni di settore.