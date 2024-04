Le notizie di oggi: fissata per gennaio l'udienza di appello per il cardinale Zen e altri attivisti pro-democrazia nel ricorso contro le condanne ricevute. Una delegazione nordcoreana si trova in Iran. L'Afghanistan dei talebani continua a esportare carbone in Pakistan. In Russia le alluvioni hanno devastato anche vecchie miniere di uranio.

MYANMAR – THAILANDIA

Le milizie etniche che avevano conquistato la città di Myawaddy, al confine con la Thailandia, si sono ritirate in seguito alla controffensiva da parte dell’esercito. A dare la notizia è stato un portavoce della Karen National Union, l’organizzazione etnica locale, che ha parlato di un “ritiro temporaneo”. Sui social sono circolate immagine di alcuni soldati che issano la bandiera del Myanmar in una base militare di cui aveva preso il controllo la resistenza.

HONG KONG

Il cardinale di Hong Kong Joseph Zen e altri quattro attivisti pro-democrazia faranno ricorso contro le condanne che hanno ricevuto a novembre 2022 per non aver registrato il loro fondo come società, come richiesto dall'ordinanza sulle società della città. Sul sito web della magistratura si legge che il loro appello sarà esaminato l’8 gennaio 2025 e dovrebbe durare circa tre giorni.

COREA DEL NORD – IRAN

Una delegazione nordcoreana guidata dal ministro del Commercio internazionale è in visita in Iran, hanno riferito oggi i media di Stato. Si tratta di un raro annuncio pubblico: Pyongyang e Teheran sono da tempo sospettate di cooperare allo sviluppo di programmi nucleari, scambiandosi componenti e competenze tecniche. Ieri la Corea del Nord ha effettuato le sue prime esercitazioni di contrattacco nucleare.

INDIA

Le guardie carcerarie della prigione di Tihar, nella capitale New Delhi, dopo avergliela negata per diversi giorni, hanno somministrato una prima dose di insulina al chief minister della città, Arvind Kejriwal, arrestato con l’accusa di essere coinvolto in un caso di riciclaggio di denaro. I membri del partito temono per la sua salute, mentre l’agenzia per i crimini finanziari ha accusato Kejriwal di aver mangiato mango e dolci per aumentare i livelli di zucchero, in modo da poter usare il diabete come motivo per ottenere la cauzione.

AFGHANISTAN – PAKISTAN

Il ministro dell’Industria talebano ha avviato colloqui con una società pakistana, Abbas Afridi, per discutere dell’esportazione del carbone afghano in Pakistan. Tuttavia, la società in passato è stata coinvolta in un caso di riciclaggio di denaro e frode per 50 miliardi di rupie pakistane. Dal ritorno al potere dei talebani, il Pakistan è diventato il principale importatore di carbone afghano. Secondo il ministero della Finanza talebano, l’Afghanistan ha guadagnato oltre 130 milioni di dollari dalle esportazioni di carbone verso il Pakistan nei primi 10 mesi del 2022.

RUSSIA

Nella regione russa di Kurgan le alluvioni hanno devastato anche le vecchie miniere di uranio del sito Dobrovolnoe in carico all’agenzia Rosatom, e le scorie di uranio si stanno riversando nel fiume Tobol esondato dagli argini, come scrive Agenstvo sulla base delle informazioni della locale “Fondazione di controllo sociale sulle condizioni dell’ambiente e il benessere comune”.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

Il vice-premier dell’Armenia, Mger Grigoryan, ha ricevuto l’ambasciatrice Usa a Erevan, Kristina Kvien, per discutere della questione della demarcazione delle frontiere con l’Azerbaigian, per cui nell’ultimo incontro del 19 aprile sono stati concordati alcuni tratti di confine attraverso una serie di centri abitati, che dovranno essere ratificati entro il 1° giugno.