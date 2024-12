ISRAELE - PALESTINA

Il patriarca di Gerusalemme dei Latini, il card. Pierbattista Pizzaballa, è entrato ieri nella Striscia - dopo le parole di sabato di papa Francesco su un rifiuto opposto dalle autorità israeliane - e ha celebrato la messa di Natale nella parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza. Il porporato ha espresso “rabbia e dolore” per le enormi distruzioni, auspicando che si possa ripartire dal “perdono” e sottolineando il ruolo dei cristiani come ponte di dialogo fra ebrei e musulmani. Intanto fonti mediche parlano di almeno 50 morti nella Striscia nei raid aerei israeliani, mentre Peace Now denuncia l’istituzione di almeno sette avamposti negli ultimi mesi in Cisgiordania in zone sotto controllo dell’Autorità palestinese.

CINA

Nel 2024 la guerra alla corruzione di Xi Jinping ha colpito un numero record di funzionari di alto rango: 56 a livello vice-ministeriale o superiore sono finiti sotto indagine, con un aumento di quasi il 25% rispetto all’anno precedente. I casi di corruzione che hanno coinvolto organi di partito e ministeri più importanti sono raddoppiati; aumentati anche nell’industria dell'aviazione e della difesa, diminuiti in quello finanziario.

VIETNAM

Migliaia di residenti di Ho Chi Minh City dai soldati in uniforme a coppie con figli hanno assistito ieri, dopo anni di ritardi, all’inaugurazione della prima linea della metropolitana. Un’opera da 1,7 miliardi di dollari, che si estende per quasi 20 km dal centro della città. La capitale commerciale del Vietnam ha impiegato 17 anni per completare i lavori, grazie ai consistenti investimento del Giappone.

AFGHANISTAN

Migliaia di operatori sanitari sono fuggiti dall’ascesa dei talebani nell’estate 2021. La grave carenza di medici ha lasciato milioni con accesso limitato o nullo a cure e operazioni salvavita. Cattive condizioni di lavoro, bassi salari e molestie i fattori di criticità. Secondo l’Oms ogni 10mila persone ci sono solo 10 sanitari, inferiore alla media di 44 necessario per una copertura sanitaria universale, con 18 milioni su 40 che necessitano di assistenza e 9,5 milioni con servizi inesistenti.

TAIWAN

Il governo di Taiwan lancia l’allarme sicurezza, considerata a rischio in seguito alla decisione dei partiti di opposizione di approvare una serie di norme che richiedono tagli consistenti alla spesa pubblica, compreso il comparto della difesa. La norma approvata la scorsa settimana in Parlamento finirebbe per indebolire l’isola a fronte di un’escalation dell’attività militare cinese nell’area.

RUSSIA

La Novaja Gazeta ha dedicato un ampio servizio ai prigionieri politici morti quest’anno in Russia nei lager e nelle celle d’isolamento, che sono stati almeno 15 contando quelli noti. Oltre ad Aleksej Naval’nyj si ricordano il pianista Pavel Kušnir, la giornalista ucraina Viktoria Roščina, il volontario Aleksandr Demidenko e le persone coinvolte nel “caso di Bajmak”.

TURKMENISTAN - MALAYSIA

Il presidente del Turkmenistan, Serdar Berdymukhamedov, ha effettuato la sua prima visita ufficiale in Malaysia, dove si è incontrato con il primo ministro Anwar Ibrahim. I due leader hanno discusso di collaborazione tra i due Paesi in ambito agricolo, dell’industria tessile, dell’energia e dei trasporti, invitando a creare una commissione mista dei governi di Ašgabat e Kuala-Lumpur.