Le notizie di oggi: anche gli Emirati Arabi Uniti dure condanne detentive per i manifestanti del Bangladesh. Netanyahu a Washington, familgie degli ostaggi americani: un fallimento qualsiasi discorso senza l'annuncio di un'intesa sulla liberazione. Russia e Cina apriranno un nuovo valico di frontiera. Singapore è la città più sicura al mondo per i turisti.

FILIPPINE

Più di mille villaggi nel Nord di Mindanao sono a rischio di frane e inondazioni in caso di forti precipitazioni. A renderlo noto sono i dati dell'Ufficio per le Miniere e le Geoscienze (MGB) di Mindanao settentrionale secondo 1.390 barangay della regione (il 69% del totale) sono esposti a rischi geologici. La mappa identifica le aree suscettibili di terremoti, inondazioni, frane e altri processi geologici che possono compromettere la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

EMIRATI ARABI-BANGLADESH

Un tribunale degli Emirati Arabi Uniti ha inflitto a 57 cittadini del Bangladesh lunghe pene detentive per aver manifestato nello Stato del Golfo venerdì 19 luglio contro il governo del loro Paese. Tre degli imputati sono stati condannati all'ergastolo per aver “istigato disordini in diverse strade degli Emirati Arabi Uniti”, mentre altri 53 sono stati incarcerati per 10 anni e uno per 11 anni, ha riferito l'agenzia di stampa statale Wam. Amnesty International ha condannato quella che ha definito la “reazione estrema degli Emirati Arabi Uniti alla semplice esistenza di una protesta pubblica” sul proprio territorio.

ISRAELE-STATI UNITI-GAZA

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato a Washington dove oggi dovrebbe incontrare il presidente Joe Biden e domani pronunciare un discorso al Congresso. Solo giovedì - dopo questi appuntamenti - la delegazione israeliana è attesa al tavolo dei negoziati per il cessate il fuoco. In una conferenza-stampa le famiglie di alcuni ostaggi con cittadinanza americana trattenuti a Gaza hanno contestato questa scansione sostenendo che qualsiasi discorso di Netanyahu negli Stati Uniti senza l’annuncio di un’intesa per liberare gli ostaggi rappresenterebbe un fallimento.

RUSSIA-CINA

Sono stati stanziati i fondi per l’apertura di un valico di frontiera tra la Russia e la Cina sull’isola di Bolšoj Ussurijskij, in cinese isola Heixiazi, un’isola fluviale sedimentaria alla confluenza del fiume Ussuri nell’Amur, la cui sovranità è divisa tra Mosca e Pechino dal 2008. Lo ha comunicato il premier russo Mikhail Mišustin durante una visita a Khabarovsk.

SINGAPORE

Singapore è la città più sicura al mondo per i turisti, secondo una ricerca di Forbes Advisor. Lo studio ha analizzato fattori quali la criminalità, la qualità dell'assistenza sanitaria e il rischio di disastri naturali. Nella graduatoria stilata sulla base dei dati relative a 60 destinazioni di tutto il mondo al secondo posto si colloca Tokyo. Tra le città asiatiche la più insicura risulta essere Yangon, che si colloca al terz’ultimo posto. Appena poco sopra nella graduatoria figurano Manila e Dhaka.

CINA-COREA DEL SUD

Il colosso cinese dell’ecommerce Alibaba lancerà il mese prossimo una nuova piattaforma online business-to-business (B2B) dedicata alle piccole e medie imprese coreane, con l'obiettivo di sostenere le loro attività e incrementare le vendite ai consumatori di tutto il mondo. La nuova piattaforma, denominata South Korea Pavilion, debutterà l'8 agosto.

RUSSIA-ASIA CENTRALE

Secondo i dati dell’istituto russo di statistica Rosstat, il migrante medio in Russia è un uomo sposato, in età lavorativa, proveniente dal Tagikistan o dal Kirghizistan. Nel 2023 il numero complessivo dei migranti è stato di 560 mila persone su 15 milioni di stranieri entrati, inferiore del 23% all’anno precedente e minimo negli ultimi 10 anni, dai 482 mila del 2013.