di Mathias Hariyadi

Per la prima volta l'Indonesia oggi va alle urne per eleggere contemporaneamente tutti i suoi governatori. A Jakarta e a Giava Centrale le due sfide più attese dove a contrapporsi sono i candidati del PDIP e quelli dell'alleanza inedita tra l'ex generale Prabowo eletto presidente a febbraio e il suo storico oppositore.

Jakarta (AsiaNews) - A pochi mesi dalle elezioni presidenziali di febbraio, l’Indonesia è chiamata oggi nuovamente alle urne per le sue elezioni regionali (Pilkada), che per la prima volta si tengono in maniera simultanea in tutto il Paese. Le elezioni di oggi determineranno la scelta di 543 capi di distretto e 38 governatori provinciali.

Il voto di oggi ha però anche una valenza più ampia, perché sarà un nuovo confronto a distanza tra l'ex presidente Megawati Soekarnoputri e il suo ex fedele successore Joko Widodo, dopo la spaccatura emersa in occasione delle elezioni presidenziali dello scorso febbraio. In quell’occasione il partito politico di Megawati, il PDIP, appoggiò fortemente l'allora governatore di Giava Centrale Ganjar Pranowo, mentre Jokowi si schierò con il suo ex “rivale”, l’ex generale Prabowo Subianto, affiancandogli il suo figlio maggiore Gibran come vice-presidente. La vittoria di Prabowo non ha però chiuso lo scontro tra Megawati e Jokowi, con i sostenitori della prima che accusano il secondo di lavorare anche in questo caso per la vittoria dei candidati legati all’attuale presidente, ai danni degli esponenti del PDIP, il suo ex partito.

Le tre province indonesiane su cui si concentrano i riflettori durante la Pilkada sono Giacarta, Giava Centrale e Giava Orientale: questo terzetto è diventato cruciale nella lotta per il potere tra i lealisti di Jokowi e i seguaci di Megawati. A Jakarta a fronteggiarsi sono l’ex segretario del governo indonesiano Pramono Anung, candidato del PDIP, l’ex governatore di Giava Occidentale Ridwan Kamil, sostenuto dal presidente Prabowo, e l’indipendente Dharma Pongrekun. Anung, che è una figura identificabile con il campo nazionalista, appare compe il favorito.

A Giava Centrale, c'è invece una “forte” rivalità tra l'ex comandante delle Forze Armate indonesiane, il generale Andika Pratama del PDIP e il generale della Polizia Lutfi sostenuto sia da Prabowo Subianto sia da Jokowi. “Entrambe sono figure nazionaliste e per questo il Pilkada 2024 sarà il vero test per dimostrare se a Giava Centrale sia più influente Megawati o l’alleanza tra Jokowi e Prabowo”, ha dichiarato ad AsiaNews l’analista politico locale Anton.

Va anche tenuto presente che i governatori provinciali sono figure molto influenti, in grado di costruire intorno a sé grande consenso anche grazie alle ampie disponibilità finanziarie dei bilanci locali. Per questo spesso ricoprire questa carica in una provincia chiave, come ad esempio Giava Centrale, diventa anche un trampolino per coltivare ambizioni per la presidenza del Paese.

Come nelle elezioni presidenziali di febbraio, la prima Pilkada simultanea in tutto il Paese si sta svolgendo senza incidenti e violenze. Questo tipo di elezioni pacifiche sta diventando un buon esempio per l’Indonesia.