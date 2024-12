SIRIA

Dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad, che ha trovato rifugio in Russia, gli Stati Uniti hanno comunicato di aver colpito più di 75 obiettivi dello Stato islamico in Siria. La Turchia ha preso di mira le postazioni curde, mentre Israele è avanzato nella zona cuscinetto che divide i due Paesi. Nel frattempo, Abu Mohammed al-Julani, il leader di Hayat Tahrir al-Sham che ha guidato la liberazione dal regime, ha descritto la caduta di Assad come un’opportunità per trasformare la Siria in un "faro per la nazione islamica".

COREA DEL SUD

Continua il braccio di ferro tra il presidente Yoon Suk Yeol e l’opposizione: il procuratore capo dell’ufficio investigativo sulla corruzione per gli alti funzionari ha emesso dei divieti di viaggio nei confronti di Yoon, attualmente sotto indagine per la proclamazione della legge marziale, e la polizia ha affermato che sta rivedendo la decisione. Anche il ministro della Difesa è indagato per presunto tradimento e il Partito democratica ha accusato di insurrezione anche il primo ministro, mentre il People Power Party, da cui proviene il presidente, nei giorni scorsi ha chiesto un’“uscita ordinata” di Yoon dalla scena politica nazionale.

TAIWAN – CINA

L’esercito di Taiwan ha innalzato il livello di allerta affermando che la Cina ha creato sette aree con restrizioni alla navigazione aerea e inviato imbarcazioni della guardia costiera nelle acque attorno all'isola in seguito ai contatti tra il presidente Lai Ching-te e i funzionari statunitensi nel Pacifico. Il ministero della Difesa di Taiwan ha annunciato di aver avviato, in risposta, esercitazioni di combattimento.

INDIA

La marcia di protesta degli agricoltori indiani è stata sospesa per la seconda volta in due giorni dopo che la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni contro i manifestanti a Shambhu, al confine tra Punjab e Haryana. Da febbraio, gruppi di agricoltori sono accampati tra i due Stati e hanno più volte tentato di marciare verso New Delhi per chiedere al governo centrale l’attuazione di una serie di riforme, tra cui maggiori garanzie sui cosiddetti prezzi minimi di sostegno, che proteggono la produzione di prodotti agricoli anche in caso di forti cali.

TONGA

Il primo ministro di Tonga, Siaosi Sovaleni, si è dimesso questa mattina “per il bene del Paese”, come ha dichiarato lui stesso, precedendo una mozione di sfiducia nei suoi confronti a causa di contrasti con il monarca, re Tupou VI, per questioni costituzionali. Il parlamento si riunirà nuovamente il 24 dicembre per valutare le candidature a premier.

FILIPPINE

Tre firmatati su cinque nelle ricevute fornite dal dipartimento dell’istruzione per giustificare le spese sono inesistenti. Il presidente della commissione della Camera per il buon governo, Joel Chua, ha reso pubblica oggi questa conclusione sui documenti che sono stati prodotti nel periodo in cui la vice presidente Sara Duterte era a capo del dipartimento. L’uso improprio di fondi è stato citato in due mozioni di impeachment nei suoi confronti.

TURKMENISTAN

Con l’avvicinarsi in Turkmenistan della festa nazionale della Giornata della Neutralità, il presidente Serdar Berdymukhamedov ha disposto di “soddisfare le esigenze della popolazione” rifornendo i mercati di prodotti e articoli attualmente molto carenti, aprendo appositi mercati nei centri maggiori del Paese, soprattutto ad Ašgabat e ad Arkadag.

RUSSIA

Il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, ha comunicato che quest’anno non ci sarà lo spettacolo dei fuochi d’artificio per il Capodanno nella capitale, una scelta clamorosa vista la grande tradizione moscovita delle luminarie in cielo, senza fornire spiegazioni, ma evidentemente per dare l’esempio alle altre città russe con risparmio dei fondi da destinare soltanto alla difesa.