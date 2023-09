Le notizie del giorno: Assad a Pechino incassa da Xi Jinping il sostegno alla ricostruzione siriana. Scontro India-Cina sui visti a tre atlete dell'Arunachal Pradesh ai Giochi Asiatici. Il leader dell'opposizione sudcoreana su cui pende mandato di arresto interrompe lo sciopero della fame. A Mariupol tanti militari russi ricoverati, non c'è più posto per i civili negli ospedali.

ISRAELE-ARABIA SAUDITA

Nel suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele è "alla vigilia" di uno storico accordo di pace con l'Arabia Saudita che potrebbe essere firmato “nei prossimi mesi”. Anche il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman aveva dichiarato due giorni fa, in un’intervista a Fox News, che la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi si fa “ogni giorno più vicina”. L’eventuale accordo dovrà fare i conti, però, con i partiti dell’estrema destra israeliana che hanno già annunciato che non sosterranno le concessioni israeliane ai palestinesi che sarebbero una delle componenti dell'accordo.

CINA-SIRIA

Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente siriano Bashar al-Assad hanno annunciato ad Hangzhou l'istituzione di un partenariato strategico tra i due Paesi. La Cina - ha detto Xi Jinping - sostiene la Siria nell'opporsi alle interferenze straniere e sosterrà Damasco “nella ricostruzione, nel potenziamento delle capacità antiterrorismo e nella promozione di una soluzione politica della questione siriana secondo il principio ‘a guida siriana e di proprietà siriana’". Assad ha dichiarato che la Siria si oppone a qualsiasi interferenza negli affari interni cinesi e sostiene fermamente la cooperazione economica nell’ambito della Belt and Road Initiative.

CINA-INDIA

Tre atlete indiane di arti marziali che dovrebbero partecipare ai Giochi Asiatici che si aprono oggi ad Hangzhou si sono viste rifiutare l’ingresso in Cina per la disputa sui confini. Le donne provengono dallo Stato dell'Arunachal Pradesh, che Pechino rivendica come proprio territorio. Il Ministero degli Esteri indiano afferma che la Cina le ha "discriminate" in modo "mirato e premeditato". Un funzionario del Consiglio olimpico dell'Asia (OCA) ha dichiarato che la Cina ha rilasciato alle atlete dei visti di ingresso, ma loro si sono rifiutate di accettarli perché diversi da quelli concessi al resto della delegazione indiana.

COREA DEL SUD

A Seoul il leader dell'opposizione Lee Jae-myung ha interrotto lo sciopero della fame iniziato tre settimane fa contro quella che definisce una persecuzione giudiziaria portata avanti contro di lui. La decisione è arrivata alla vigilia dell'udienza per il mandato di arresto per corruzione, dopo che il 21 settembre - a sorpresa e con una manciata di voti anche dal suo partito - l'Assemblea nazionale ha approvato una mozione che chiedeva l’autorizzazione a procedere.

FILIPPINE

L’emissione di anidride solforosa e altri gas dal lago del cratere del vulcano Taal - che si trova ad appena 50 chilometri da Manila - ha spinto le autorità locali a chiudere le scuole in decine di città e paesi e a esortare la popolazione a rimanere in casa. L'allerta è rimasta al livello 1 su una scala di cinque livelli. Situato in un lago panoramico nella provincia di Batangas il Taal, alto 311 metri, è uno dei 24 vulcani più attivi delle Filippine.

ARMENIA-AZERBAIGIAN

Il premier Nikol Pašinyan ha dichiarato che in Armenia sono stati approntati 40 mila posti di collocamento per gli abitanti del Nagorno Karabakh, nel caso fosse loro impossibile continuare a vivere nelle proprie case, come “appare evidente in molti casi”, anche se il piano principale per la soluzione di questi problemi “non è l’esodo degli armeni dalla loro terra”.

RUSSIA-UCRAINA

Nella città ucraina di Mariupol occupata dai russi si sta verificando anche una grave crisi delle strutture sanitarie, in quanto proprio qui si concentra la maggior parte dei soldati russi con ferite gravi. Secondo quanto scritto su Telegram dal consigliere comunale Petr Andrjuščenko non ci sarebbe più posto negli ospedali per i civili abitanti della zona, a cui vengono dati solo degli antidolorifici e rispediti a casa, con un tasso di mortalità di 400 persone alla settimana.