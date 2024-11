Le notizie di oggi: per la prima volta negli Stati Uniti eletto un senatore di origini coreane. Nell'Afghanistan dei talebani torna a salire (leggermente) la produzione di papaveri da oppio. A Delhi vietato per inquinamento bagno rituale nel fiume Yamuna. In Tagikistan arrestati 1500 indovini e stregoni.

ISRAELE

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha scelto il giorno delle elezioni negli Stati Uniti per licenziare il ministro della Difesa Yoav Gallant, suo antagonista all’interno del governo, molto legato ai vertici militari. Al suo posto ha designato il fedelissimo Israel Katz che sarà sostituito da Gideon Saar come ministro degli Esteri. La mossa di Netanyahu ha suscitato manifestazioni di piazza in Israele, con le famiglie degli ostaggi che la considerano un’ulteriore chiusura alle trattative per la liberazione: sono state fermate decine di persone che volevano accamparsi fuori dalla residenza del primo ministro, mentre sono intervenuti i cannoni ad acqua per liberare i blocchi stradali. L’uscita di scena di Gallant è anche una battuta d’arresto sulla questione dell’arruolamento degli ultra-ortodossi, avversato dai partiti religiosi ebraici.

STATI UNITI-COREA DEL SUD

Tra gli esiti del voto negli Stati Uniti c’è anche l’elezione del primo senatore di origini coreane. Andy Kim, 42 anni, al suo terzo mandato al Congresso, ha conquistato un seggio al Senato per il New Jersey battendo il suo rivale repubblicano Curtis Bashaw. La vittoria di Kim era attesa: il New Jersey non eleggeva un repubblicano come senatore dal 1972.

AFGHANISTAN

La produzione di papavero da oppio in Afghanistan è aumentata di un quinto nel secondo anno completo da quando i Talebani l'hanno vietata, ma rimane una piccola frazione rispetto ai livelli precedenti al divieto. Lo rileva l’indagine annuale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC): la coltivazione di oppio nel Paese nel 2023 era crollata del 95%; secondo le nuove stime quest'anno è aumentata del 19%, raggiungendo i 12.800 ettari con il centro di produzione che si è spostato dal tradizionale cuore del Paese, il sud-ovest, al nord-est. La coltivazione del papavero da oppio rimane comunque molto al di sotto del 2022, quando si stimava che fossero coltivati 232.000 ettari.

INDIA

L'Alta Corte di Delhi ha vietato ai devoti di celebrare nella capitale la Chhath Puja – una festività importante per gli immigrati provenienti da Uttar Pradesh, Bihar e Jharkhand - sulla riva del fiume Yamuna, a Geeta Colony, per l'alto livello di inquinamento del fiume. L'avvocato del governo locale, Santosh Kumar Tripathi, ha dichiarato che se si permettesse ai devoti di celebrare la Chhath Puja sul letto del fiume, probabilmente si ammalerebbero, ricordando che l’amministrazione locale di Delhi ha designato altre 1.000 zone per celebrare la Chhath Puja. Ieri il primo giorno della festività aveva visto numerosi devoti immergersi nel fiume Yamuna, nonostante gli spessi strati di schiuma tossica che ne ricoprono la superficie.

CINA

La Cina ha aperto ai ricercatori locali e internazionali l’accesso in prestito al primo lotto di campioni lunari portati sulla Terra dalla missione Chang'e-6 e l'ottavo lotto di campioni della missione Chang'e-5. I ricercatori interessati ad accedere a questi campioni possono presentare le loro richieste al Lunar Exploration and Space Engineering Center della China National Space Administration (CNSA) attraverso un sistema ufficiale di rilascio di dati e campioni entro il 22 novembre.

RUSSIA

In un lago della Carelia, nella Russia settentrionale, è stato trovato il cadavere di Andrej Tkačenko, uno dei primi sodali del fondatore della compagnia Wagner, Evgenij Prigožin, fin dalla fondazione in Siria. Sembra che sia morto in una tempesta mentre era a pesca, con il rovesciamento della barca a 400 metri dalla riva, ma ci sono molte perplessità in proposito.

TAGIKISTAN

In Tagikistan sono stati arrestati circa 1.500 indovini e stregoni, e più di 5 mila persone senza istruzione religiosa ufficiale che offrono consultazioni alla clientela, in nome della lotta con le pratiche occulte e rituali illegali, e lo stesso presidente Emomali Rakhmon ha espresso la sua preoccupazione per la sempre maggiore diffusione della superstizione nella società tagica.