Durante una visita prevista ad agosto, India e Giappone Delhi finalizzeranno un accordo per l’introduzione della serie E10 dei treni ad alta velocità. Ma in agenda ci sono anche investimenti per la produzione di semiconduttori e la cooperazione strategica in vista del vertice Quad del prossimo autunno.

Tokyo (AsiaNews) – Il primo ministro indiano Narendra Modi si recherà in visita ufficiale in Giappone a fine agosto per concludere un accordo che vedrà l’introduzione in India dell’ultimissimo modello di treno ad alta velocità Shinkansen, ancora in fase di sviluppo. Sarebbe il primo esportato all’estero secondo quanto riferito da fonti diplomatiche citate dal quotidiano giapponese Asahi.

Il nuovo treno della East Japan Railway, parte della serie E10, dovrebbe entrare in servizio commerciale in Giappone nel 2030. Ma l’India sarà il primo Paese al mondo a riceverlo contemporaneamente al Giappone. nell’ambito della cooperazione bilaterale tra Tokyo e New Delhi, iniziata formalmente nel 2015 con un primo accordo sul trasferimento di tecnologia ferroviaria per la linea ad alta velocità Mumbai–Ahmedabad.

Inizialmente si era pensato di esportare la serie E5, attualmente operativa sulla linea Tohoku, ma a marzo 2024 JR East ha annunciato lo sviluppo della nuova generazione, avviando subito trattative con la controparte indiana per aggiornare l’intesa.

Durante la visita di agosto, Modi e il premier giapponese, Shigeru Ishiba, visiteranno l’impianto di produzione nella prefettura di Miyagi, dove è in fase di sviluppo il prototipo della serie E10. Il viaggio sarà anche l’occasione per rilanciare il piano da 5.000 miliardi di yen (circa 34,2 miliardi di dollari) di investimenti giapponesi in India, annunciato nel 2022 dall’ex premier Fumio Kishida.

Oltre al tema ferroviario, i due leader discuteranno della costruzione di una filiera condivisa per semiconduttori e prodotti strategici, una cooperazione importante da inserire nel contesto globale attuale, segnato dalla forte competizione tecnologica con la Cina.

L’incontro si inserisce anche in un fitto programma di reciproche visite annuali. In autunno, infatti, l’India ospiterà il vertice del Quad, il dialogo strategico che unisce India, Giappone, Australia e Stati Uniti, a cui Tokyo ha confermato la partecipazione di Ishiba.

Secondo fonti diplomatiche, dopo il Giappone Modi potrebbe recarsi in Cina per il vertice della Shanghai Cooperation Organization, di cui fanno parte anche Russia e Pakistan. Ma il passaggio da Tokyo prima di Pechino è stato letto come un segnale di equilibrio verso il Giappone, per rafforzare la fiducia tra i due Paesi in un momento di crescenti tensioni in Asia.