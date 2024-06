INDIA – ISRAELE – GAZA

Alcune indagini hanno confermato che l’India sta contnuando a vendere armi a Israele anche durante il conflitto. Una nave mercantile, a cui a metà maggio era stato impedito di attraccare in Spagna, era partita dal porto indiano di Chennai. L’imbarcazione conteneva diverse tonnellate di esplosivi, e gli esperti hanno confermato che gran parte della collaborazione tra India e Israele ruota attorno alla produzione di missili e alla fornitura di droni.

COREA DEL NORD

Questa mattina la Corea del Nord ha lanciato quello che sembrava essere un missile ipersonico, ma è esploso a mezz'aria, hanno comunicato le forze armate della Corea del Sud. Anche la guardia costiera giapponese ha confermato il test missilistico. A inizio settimana Pyongyang aveva criticato il dispiegamento di una portaerei statunitense per partecipare ad esercitazioni congiunte con Seoul e Tokyo.

CINA

La sonda lunare cinese Chang'e-6 ha fatto ritorno sulla Terra con i primi campioni provenienti dalla faccia nascosta della Luna, l’emisfero non visibile dal nostro pianeta. Dopo l’atterraggio nel deserto della Mongolia interna, il presidente Xi Jinping ha detto che spera si possa continuare a esplorare lo spazio profondo e “raggiungere nuove vette nello svelare i misteri dell’universo, a beneficio dell’umanità e per far avanzare la nazione”.

MYANMAR

Le milizie etniche del Myanmar che a ottobre avevano lanciato l’Operazione 1027 hanno conquistato nuovi territori contro la giunta militare negli Stati Shan e Rakhine. Nel Nord, l’Esercito di Liberazione Nazionale Ta'ang ha accusato i militari di aver più volte violato un cessate il fuoco mediato dalla Cina a gennaio. Nell’Ovest, l’Arakan Army ha preso il controllo della spiaggia di Ngapali

FILIPPINE

Le Filippine stanno ancora aspettando di ricevere chiarimenti riguardo una campagna di propaganda da parte del Pentagono contro il vaccino cinese Sinovac messa in atto tra il 2020 e il 2021, durante la pandemia. La campagna aveva lo scopo di contrastare la crescente influenza geopolitica della Cina in tutto il mondo, incluso il sud-est asiatico. La senatrice Imee Marcos, presidente della Commissione per le relazioni estere, e sorella del presidente, ha descritto la propaganda statunitense come "malvagia, pericolosa e immorale".

RUSSIA

Le cliniche private della Russia registrano un forte aumento dei pazienti affetti da dipendenza dall’alcool, sia vecchi che nuovi, una tendenza in atto dall’inizio della guerra in Ucraina che non sembra diminuire, con percentuali tra il 30 e 40%, come spiega il narcologo e psichiatra Ruslan Isaev, “è un trend mondiale con le tensioni attuali, e la Russia non fa eccezione”

MONGOLIA - UZBEKISTAN

I governi della Mongolia e dell’Uzbekistan hanno concluso diversi accordi come risultato delle trattative tra i presidenti Ukhnaagiin Khürelsükh e Šavkat Mirziyoyev, sulla collaborazione interstatale in campo commerciale, economico e finanziario fino al 2027, e secondo i media mongoli l’Uzbekistan aprirà preso una sua ambasciata ad Ulan-Bator.