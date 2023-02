SIRIA – TURCHIA

Continuano le scosse nelle aree già colpite dal terremoto poco più di due settimane fa. La più recente di ieri sera, di magnitudo 6,3, ha avuto il suo epicentro nella provincia turca meridionale di Hatay ed è stata sentita anche in Libano, Israele e parti dell’Iraq. Il bilancio provvisorio è di una manciata di morti e diverse centinaia di feriti. Secondo alcune fonti i terremotati erano tornati a rifugiarsi all'interno degli edifici a causa del freddo all'esterno.

INDIA

Sta generando scalpore e dibattito in India il caso di due uomini musulmani i cui corpi sono stati trovati carbonizzati all’interno di un’auto nello Stato di Haryana. I parenti delle vittime dicono che sono stati uccisi da indù di destra che li hanno accusati di contrabbando di vacche. La macellazione dell'animale è illegale in alcuni Stati tra cui l'Haryana. Negli ultimi anni molti commercianti di bestiame musulmani sono stati aggrediti da vigilantes indù che li accusavano di trasportare carne bovina.

IRAN – AFGHANISTAN

L’Iran si prepara a consegnare l’ambasciata afghana a Teheran alle nuove autorità talebane, dopo che una lettera del ministero degli Esteri dell’Emirato islamico aveva designato come ambasciatore a Teheran Mohammad Afzal Haqqani. Secondo alcune fonti l’Iran all’inizio non aveva accettato la nomina. Solo Pakistan e Russia ospitano sui propri territori ambasciate talebane.

HONG KONG

Le autorità cittadine hanno presentato una proposta di modifica alle normative del Consiglio legislativo per vietare la presenza di avvocati stranieri nei casi che riguardano la legge sulla sicurezza nazionale, imposta da Pechino nel 2020. La mossa arriva dopo che il magnate Jimmy Lai la settimana scorsa aveva chiesto chiarimenti sulla possibilità di essere rappresentato dal proprio avvocato britannico nel processo che si svolgerà in autunno.

THAILANDIA

La morte di un richiedente asilo uiguro in un centro migranti di Bangkok ha spinto i difensori dei diritti umani a chiedere trattamenti migliori per una cinquantina di rifugiati detenuti da circa 9 anni. Aziz Abdullah, 49 anni, è collassato dopo che per settimane le autorità thailandesi gli hanno vietato di andare in ospedale. Faceva parte di un'ondata di oltre 350 richiedenti asilo uiguri fuggiti dallo Xinjiang nel 2013. Più volte la Cina ha fatto pressioni affinché i richiedenti asilo uiguri venissero rimpatriati o gli venisse impedito di arrivare in Turchia.

MYANMAR

Nei giorni scorsi è stato conferito dal capo della giunta golpista, il generale Min Aung Hlaing, il massimo titolo onorario a due monaci buddhisti nazionalisti, nel tentativo di strumentalizzare la religione a favore del colpo di Stato militare. Uni dei due era U Wirathu, noto per i suoi discorsi d’odio al punto che era stato soprannominato il “Bin Laden buddhista” dalla rivista Time. Era stato arrestato dal precedente governo e rilasciato a ottobre 2021.

RUSSIA

La polizia di Mosca sta acquistando i pannelli per i corpetti antiproiettile con icone sacre sopra raffigurate, come risulta dal portale degli acquisti del ministero degli Interni, con un ordine di 111 gilet “da pattuglia” con l’arcangelo Michele, San Giorgio “il vincitore”, la Madonna di Kazan e i testi delle relative preghiere di supplica.

LITUANIA

Il patriarca Bartolomeo di Costantinopoli ha accolto l’appello di cinque sacerdoti ortodossi lituani che erano stati ridotti allo stato laicale dal metropolita Innokentij di Vilnius, del patriarcato di Mosca, perché avevano chiesto la separazione dalla Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina, ripristinandoli nello stato clericale, pur senza l’assenso del loro vescovo.