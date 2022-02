Le altre notizie del giorno: in Pakistan ci sono stati due attentati nel Balochistan; Aung San Suu Kyi è incriminata con un nuovo capo d'accusa; in Libano almeno 48 uomini hanno abbandonato Tripoli e sono sospettati di essersi uniti all'Isis in Iraq; gli esperti dicono che è improbabile che Jakarta firmi gli accordi di Abramo.

INDIA – CINA

L’incaricato d’affari indiano a Pechino non parteciperà alle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi invernali perché la Cina ha scelto come tedoforo un ex soldato dell’Esercito popolare di liberazione. Il militare aveva partecipato agli scontri tra Cina e India del giugno 2020 nella valle di Galwan. Il portavoce del ministero degli Esteri indiano Arindam Bagchi ha affermato che la scelta cinese di onorare il comandante è "deplorevole".

CINA

Anche in Svizzera si protesta contro le Olimpiadi invernali: centinaia di attivisti hanno marciato davanti alla sede del Comitato olimpico internazionale, accusato di essere complice delle “atrocità” di Pechino in Tibet e contro gli uiguri nello Xinjiang. Un manifestante a Hong Kong, oppostosi ai Giochi per le stesse ragioni, è stato arrestato. Nel frattempo gli Stati Uniti, che non hanno mandato i propri funzionari a Pechino, hanno fatto sapere che le aziende cinesi che aiuteranno la Russia nell’eludere le sanzioni imposte per la situazione in Ucraina, subiranno delle conseguenze.

PAKISTAN

Almeno sette soldati pakistani sono stati uccisi in due attacchi separati alle basi militari nei distretti di Panjgur e Nushki, in Balochistan. L'Esercito di liberazione del Balochistan ha rivendicato gli assalti. Ieri l’opposizione ha espresso preoccupazione per il crescente numero di attacchi terroristici nel Paese, accusando il governo di non aver applicato il National Action Plan, il programma antiterrorismo varato nel 2015.

MYANMAR

Ieri la giunta militare birmana ha annunciato un nuovo capo di accusa contro l’ex leader del Paese Aung San Suu Kyi, ora accusata anche di corruzione. Il premio Nobel è già sotto processo per una dozzina di capi di imputazione ed è già stata condannata a sei anni di carcere. Non è stato possibile contattare gli avvocati di Suu Kyi, ai quali è stato impedito di commentare il processo giudiziario.

THAILANDIA

Le forze di sicurezza thai ieri hanno dichiarato di aver ucciso tre ribelli armati nel distretto meridionale di Chana, nella provincia di Songkhla. "Gli insorti hanno aperto il fuoco contro le autorità locali, che hanno hanno dovuto rispondere al fuoco per difendersi", ha affermato Kiatisak Neewong, portavoce del comando regionale dell'esercito. Nel sud della Thailandia negli ultimi mesi si è riacceso un conflitto per l’indipendenza, che dal 2004 ha causato almeno 7mila vittime.

INDONESIA – ISRAELE

Da dicembre viene ventilata la possibilità che l’Indonesia firmi gli accordi di Abramo e si unisca al gruppo di Paesi arabi che hanno normalizzato i rapporti con Israele. In realtà secondo gli esperti è improbabile che al momento Jakarta abbandoni il sostegno alla causa palestinese, rischiando di generare proteste. Tuttavia anche in mancanza di riconoscimento diplomatico, i due Paesi da anni hanno buoni rapporti commerciali.

LIBANO

Molti giovani di Tripoli si stanno unendo allo Stato islamico in Iraq per scappare dalla povertà che affligge la città e il resto del Paese dei cedri. Lo racconta un reportage di Al Jazeera: già prima della crisi finanziaria, il tasso di povertà a Tripoli era del 60%. Secondo i dati del ministero dell’Interno, almeno 48 uomini sono scomparsi e si teme si siano uniti ai jihadisti.

RUSSIA

Al centro di Groznyj, capitale della Cecenia, si è tenuto un grande raduno di protesta guidato da politici e mullah per maledire l’intera famiglia della giudice Saida Jangulbaeva, che aveva denunciato le torture e le persecuzioni contro i dissidenti da parte del governo del presidente Kadyrov. Quest’ultimo ha dichiarato che i dimostranti, tutti di sesso maschile, intendevano “difendere i sacri precetti dell’Islam”.