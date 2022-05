Le notizie di oggi: le tempeste di sabbia in Iraq emergenza sanitaria, una vittima e 5mila ricoveri; il vicario apostolico di Phnom Penh riceve il titolo di “amico del buddismo”; i bombardamenti russi a Kiselevka hanno distrutto la storica chiesa dell’Immacolata concezione; 53 le vittime ufficiali del crollo di un palazzo abusivo nella Cina centrale; in Israele caccia ai “terroristi” che hanno ucciso tre persone ieri, festa dell’Indipendenza.

INDIA

L’India detiene il record di morti al mondo per Covid-19. Ad affermarlo è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha diffuso un rapporto aggiornato sulla pandemia. Le vittime sarebbero oltre 4,7 milioni, un dato quasi 10 volte superiore ai numeri ufficiali forniti sinora dal governo di Delhi. Inoltre, il Paese rappresenta quasi un terzo dei decessi Covid a livello globale.

IRAQ

Una vittima e oltre 5mila ricoverati in ospedale per problemi respiratori. Stanno diventando anche un’emergenza sanitaria, oltre che ambientale, le tempeste di polvere e sabbia in Iraq, giunte al settimo episodio in meno di un mese. Il ministero della Sanità registra 2mila casi di “soffocamento” a Baghdad e provincia. Alle persone affette da asma e malattie croniche è consigliato restare a casa.

CAMBOGIA

Il vicario apostolico di Phnom Penh, mons. Olivier Schmitthaeusler, ha ricevuto il titolo di “Mohaoupasok” (grande benefattore - e amico - del buddismo) alla presenza del ministro del Culto e delle religioni Mohaoupasok e del venerabile Sao Daravy, consigliere del supremo patriarca. I vertici lo hanno premiato per il sostegno mostrato in questi anni e l’opera a favore del dialogo.

CINA

Sono 53 le vittime ufficiali del crollo - avvenuto il 29 aprile scorso - di un edificio nella Cina centrale, in un disastro che le autorità legano alle costruzioni illegali. Questa mattina si sono concluse le operazioni di soccorso a Changsha, almeno 10 le persone estratte vive. L’ultima è stata salvata poco dopo la mezzanotte di ieri, dopo aver trascorso quasi sei giorni fra le macerie.

ISRAELE - PALESTINA

In Israele è in corso una caccia all’uomo per catturare gli autori dell’ultimo attacco, di una lunga scia di sangue che ha caratterizzato le ultime settimane. L’ultimo episodio è avvenuto ieri a Eland, nel centro del Paese. Almeno tre le vittime e diversi feriti, in quello che la polizia definisce un “atto di terrorismo” giunto durante le celebrazioni della festa dell’Indipendenz, lo Yom HaAtzmaut.

GIAPPONE - THAILANDIA

Tokyo ha avviato una piattaforma commerciale a Bangkok, per rafforzare le esportazioni di alimenti giapponesi in Thailandia e promuovere la cucina nipponica. La creazione del Japan Food Export Platform coincide col piano governativo di accrescere l’export annuale di prodotti agricoli, forestali e ittici per centrare quota 5mila miliardi di yen (circa 36 miliardi di euro) entro il 2030.

RUSSIA - UCRAINA

Nel villaggio di Kiselevka, a 55 km da Nikolaev, è stata distrutta dalle sparatorie e dai bombardamenti russi la locale chiesa dell’Immacolata Concezione di Maria, retta dai gesuiti. L’edificio in pietra era stato elevato a metà del XIX sec., per poi passare attraverso due guerre mondiali e i decenni del regime comunista, rimanendo finora sempre in piedi.