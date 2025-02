CINA – COREA DEL NORD

OpenAI, che ha prodotto ChatGPT, ha rimosso gli account degli utenti cinesi e nordcoreani che utilizzavano la sua tecnologia per scopi malevoli, come operazioni di sorveglianza e di influenza dell'opinione pubblica. L'azienda di intelligenza artificiale non ha fornito indicazioni sul numero di account sospesi, ma ha spiegato che in un caso sono stati generati articoli di giornale in spagnolo, pubblicati poi su organi di informazione latinoamericani, che denigravano gli Stati Uniti, mentre in un altro caso, sono stati generati curriculum falsi per ottenere lavori presso aziende occidentali.

THAILANDIA

Le misure adottate dal governo thailandese per sostenere i coltivatori di riso non hanno soddisfatto le aspettative, generando proteste tra i coltivatori. Secondo il ministero del Commercio, a febbraio i prezzi del riso sono scesi del 30% per cento su base annua. "Non siamo contenti delle misure. Penso che il governo non sia affatto sincero con gli agricoltori", ha affermato Thitiwat Kleepmalai, leader degli agricoltori della provincia di Ayutthaya che ha presentato al governo una serie di richieste per far fronte agli elevati costi di produzione.

VIETNAM

Un’agenzia di viaggi sudcoreana specializzata nel sud-est asiatico cercato di dissuadere i turisti dall’indossare i "cappelli da veterani della guerra del Vietnam" quando viaggiano nel Paese, citando casi in cui è stato vietato l’ingresso dopo l’arrivo in aeroporto. Un gruppo di turisti è stato multato 3mila dollari per le stesse ragioni, ha spiegato ancora l’agenzia. Il cappello, con la scritta "Vietnam war Hero Korea", viene solitamente indossato dai sudcoreani anziani per commemorare i concittadini che hanno preso parte al conflitto.

INDIA – PAKISTAN

Si gioca domani la partita di cricket più attesa del Champions Trophy, quella tra India e Pakistan in uno stadio neutrale negli Emirati Arabi Uniti perché la squadra indiana non ha voluto recarsi in Pakistan, che sta ospitando l’evento. Secondo il comitato organizzatore, i biglietti sono andati venduti in pochi minuti. Gli Emirati ospitano più di 3,7 milioni di indiani e circa 1,7 milioni di pakistani.

GAZA - ISRAELE

Hamas si appresta a liberare altri sei ostaggi israeliani nella giornata di oggi, ma la disputa sull’identificazione del corpo di Shirin Bibas, consegnato nei giorni scorsi, ha messo ancora una volta in dubbio la tenuta del cessate il fuoco. La famiglia ha confermato l’identità della donna. “Per 16 mesi abbiamo cercato certezze, e ora che sono arrivate, non ci portano alcun conforto, anche se speriamo che segni l'inizio di una conclusione”, ha dichiarato la famiglia.

RUSSIA

Le autorità cittadine di San Pietroburgo hanno deciso di sistemare le camere di sorveglianza stradale per il riconoscimento dell’appartenenza etnica delle persone, in modo da controllare meglio il comportamento dei migranti, come ha spiegato il capo del comitato locale per le relazioni tra le nazionalità, Oleg Kapitanov, ed evitare “il formarsi di enclave di varie etnie”.

KAZAKISTAN

Secondo un sondaggio dell’Ufficio Demoscope di monitoraggio dell’opinione pubblica, il 27,8% degli abitanti del Kazakistan appoggia la guerra russa in Ucraina ed è molto influenzato dalla propaganda di Mosca soprattutto i cittadini oltre i 60 anni, mentre il 25% condanna l’occupazione russa, e metà degli intervistati è incerto sulla risposta. Quasi il 30% dei kazachi teme la possibilità di un’invasione del proprio Paese da parte della Russia.