Le notizie del giorno: Taiwan esegue la prima condanna a morte in cinque anni. Israele verso la conferma della tregua con Hamas. L'India sostiene di aver ucciso 12 ribelli maoisti negli ultimi giorni. L'agenzia anticorruzione della Corea del Sud potrebbe emettere oggi un nuovo mandato che prorogherebbe l'arresto di Yoon Suk-yeol. Aumentano le spese mediche in Malaysia.

PAKISTAN

L’ex primo ministro Imran Khan è stato condannato a 14 anni di prigione, mentre la moglie, Bushra Bibi, ne dovrà scontare sette. La coppia era accusata di aver ricevuto un terreno da parte di uno sviluppatore immobiliare mentre l’ex stella del cricket era premier, dal 2018 al 2022. Il verdetto è stato emesso da un tribunale anticorruzione nel carcere di Rawalpindi, dove Khan è detenuto da oltre un anno. “Mentre aspettiamo una decisione dettagliata, è importante sottolineare che il caso Al Qadir Trust contro Imran Khan e Bushra Bibi non ha solide basi ed è destinato a fallire”, ha commentato in una nota il Pakistan Tehreek-e-Insaf, partito di Khan.

ISRAELE

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha confermato che è stato raggiunto un accordo per il cessate il fuoco con Hamas nella Striscia di Gaza, affermando di aver superato controversie dell’ultimo minuto, che in realtà riguardano l’opposizione alla tregua dell’estrema destra israeliana. Netanyahu aveva rimandato l'incontro con il suo gabinetto dopo aver accusato Hamas di voler apportare modifiche all’intesa.

INDIA

Almeno 12 ribelli maoisti sono stati uccisi dalle forze di sicurezza indiane nelle zone boschive del distretto di Bijapur, nello stato di Chhattisgarh, al centro dell’insurrezione armata. Almeno 3mila poliziotti sono stati coinvolti nell'operazione che va avanti da mercoledì sera. Secondo dati del governo, che vuole porre fine alla ribellione entro il 2026, nell’ultimo anno sono stati uccisi 200 combattenti, che sostengono di lottare per i diritti delle popolazioni indigene.

TAIWAN

Taiwan ha eseguito ieri la prima condanna a morte degli ultimi cinque anni contro un uomo ritenuto colpevole di due stupri e un omicidio, dopo la mancata abolizione della pratica da parte della Corte costituzionale a settembre. Il tribunale aveva stabilito che le esecuzioni potessero essere condotte per i crimini più gravi (la cui natura è “disumana ed estremamente feroce”), un’idea che trova ampio sostegno tra la popolazione del Paese, ma che invece è condannata dai gruppi per i diritti umani e dall’Unione europea.

COREA DEL SUD

L’agenzia anticorruzione che sta indagando sulle accuse di insurrezione contro il presidente Yoon Suk-yeol è “quasi pronta” a presentare un mandato di arresto formale nei suoi confronti, ha affermato questa mattina un funzionario, aggiungendo che “è molto probabile” che la richiesta arrivi entro oggi, dopo che Yoon si è rifiutato di rispondere all’interrogatorio degli agenti.

CINA – THAILANDIA

La polizia cinese e quella thailandese hanno arrestato 12 sospettati presumibilmente coinvolti in operazioni fraudolente legate ai centri per le truffe online, ha fatto sapere il governo cinese. Ieri, inoltre, il ministro degli Esteri, Wang Yi, ha sollecitato l’adozione di misure repressive da parte delle nazioni del sud-est asiatico (in particolare il Myanmar) nei confronti del gioco d'azzardo e delle frodi online che coinvolgono cittadini cinesi.

MALAYSIA

Uno degli ospedali pubblici più grandi della Malaysia, l'Universiti Malaya Medical Centre (UMMC), ha iniziato il nuovo anno aumentando le tariffe per l’incremento del costo della vita e dei premi delle assicurazioni sanitarie, generando una certa preoccupazione tra i pazienti. Coloro che già pagano un’assicurazione sanitaria temono che molti pazienti nelle fasce di reddito inferiori potrebbero presto essere esclusi dal sistema sanitario pubblico, che nel Paese comprende 10 ospedali.

RUSSIA - MOLDAVIA

Il leader della repubblica separatista moldava della Transnistria, Vadim Krasnoselskij, ha comunicato che la Russia consegnerà dei carichi di “gas umanitario”, dopo la cessazione del transito attraverso l’Ucraina, senza precisare le date e le modalità, ma “in misure sufficienti a riscaldare la popolazione e le industrie attualmente bloccate, poi vedremo”.

