Le notizie del giorno: attacchi Houthi a navi da guerra Usa al largo dello Yemen. Cancellati diversi voli tra Bali e l'Australia a causa delle ceneri vulcaniche. In Thailandia smantellati alcuni centri che rubavano energia per produrre bitcoin in maniera illegale. Incidente in Pakistan, un autobus finisce nel fiume. I ceceni non vogliono che le loro terre vadano ai veterani di guerra in Ucraina.

PALAU

Surangel Whipps Jr. è stato rieletto presidente di Palau per un secondo mandato, sconfiggendo il cognato Tommy Remengesau alle elezioni del 5 novembre. L’arcipelago, tra i pochi alleati di Taiwan, ospita 18mila persone e si estende tra le Filippine e la base militare statunitense di Guam. Quest’anno ha rinnovato un accordo con Washington in base al quale concede il proprio spazio aereo e marittimo agli Stati Uniti in cambio di 890 milioni di dollari di assistenza economica da ricevere in 20 anni.

YEMEN

Il Pentagono ha confermato che diverse navi da guerra statunitensi sono state colpite dagli attacchi degli Houthi mentre navigavano nello stretto di Bab al-Mandeb, al largo delle coste dello Yemen. Il gruppo filo-iraniano ha dichiarato di aver attaccato la portaerei Abraham Lincoln e due cacciatorpediniere. Le forze del Comando centrale (CENTCOM) hanno riferito di aver abbattuto "con successo" tutti i droni e i missili lanciati dagli Houthi.

INDONESIA

Diverse compagnie aeree hanno cancellato i voli tra l'Australia e l’isola indonesiana di Bali a causa delle pericolose nubi di cenere provenienti da un vulcano Lewotaobi Laki-laki che potrebbero oggi e nei prossimi giorni raggiungere le coste settentrionali australiane. La settimana scorsa una grande eruzione ha ucciso 10 persone.

THAILANDIA

Le autorità thailandesi hanno smantellato nove centri che si occupavano di creare bitcoin illegalmente. Due sospetti sono stati incriminati per aver rubato elettricità per il valore di 280mila dollari utilizzando contatori modificati. Per produrre bitcoin sono infatti necessarie grandissime quantità di energia. Il valore della valuta digitale è salito a 80mila dollari con l’elezione di Trump.

PAKISTAN

Un autobus con a bordo 27 passeggeri che si stavano dirigendo a un corteo nuziale è caduto nel fiume Indo, nel Pakistan settentrionale, uccidendo 14 persone, hanno riferito le autorità locali della regione del Gilgit Baltistan. Altri 12 passeggeri risultano dispersi e si conta una sopravvissuta.

GIAPPONE

L’ente di controllo nucleare del Giappone ha stabilito che un reattore nell’area centrale del Paese non ha superato i test di revisione necessari al riavvio. È il primo caso del genere da quando è stata creata l’autorità in seguito al disastro di Fukushima nel 2011. Per il rettore in questione, l’ente di controllo non ha escluso la possibilità che il reattore si trovi sopra una faglia sismica.

RUSSIA

Gli anziani degli abitanti ceceni nella città di Leninaul in Daghestan, chiamata in ceceno Aktaš-Aukh, si sono rivolti al presidente ceceno Ramzan Kadyrov, con la richiesta di non permettere che le loro terre, contese dai tempi di Stalin, siano assegnate ai veterani della guerra in Ucraina a scopo edilizio, come informa il blog dell’oppositore Tumso Abdurakhmanov.