Città del Vaticano (AsiaNews) - Papa Leone XIV all’udienza odierna ha toccato il tema della “dimensione gerarchica” nella Chiesa, continuando il ciclo di catechesi dedicato ai documenti del Concilio Vaticano II. La gerarchia “non è una costruzione umana”, utile per l’amministrazione del “corpo sociale” della Chiesa, ma “una divina istituzione volta a perpetuare la missione data da Cristo agli Apostoli”, ha detto il pontefice da piazza San Pietro.

Continuando le catechesi sulla costituzione dogmatica Lumen gentium, Prevost ha sottolineato che tale struttura “opera a servizio dell’unità, della missione e della santificazione di tutte le membra”; un “Ordine sacro” che è “permanentemente fondato sugli Apostoli, in quanto testimoni autorevoli della risurrezione di Gesù”, che “trasmettono il loro ministero a uomini che, fino al ritorno di Cristo, continuano a santificare, guidare e istruire la Chiesa”.

Tale “successione apostolica” è approfondita in Lumen gentium al capitolo III, intitolato “La costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare dell’episcopato”, ha ricordato il papa. In esso “si esplicita la struttura fondamentale della Chiesa, ricevuta da Dio Padre mediante il Figlio e portata a compimento con l’effusione dello Spirito Santo”; il documento tratta il “sacerdozio ministeriale o gerarchico”, diverso dal “sacerdozio comune dei fedeli”, ha detto.

Ovvero quel ministero trasmesso a uomini “investiti di sacra potestas per il servizio nella Chiesa”. Sono episcopato, presbiterato e diaconato i “gradi dell’unico sacramento dell’Ordine”. “Con […] ‘gerarchica’, pertanto, il Concilio vuole indicare l’origine sacra del ministero apostolico nell’azione di Gesù, Buon Pastore, nonché i suoi rapporti interni”, ha aggiunto. Al termine il papa ha chiesto di pregare “affinché mandi alla sua Chiesa ministri che siano ardenti di carità evangelica, dediti al bene di tutti i battezzati e coraggiosi missionari in ogni parte del mondo”.

Salutando i pellegrini di lingua polacca, Leone XIV è tornato a parlare del nostro tempo “segnato dalla follia della guerra”, ricordando la Giornata della Santità della Vita che si celebra oggi in Polonia. “È importante difendere la vita dal concepimento al suo naturale tramonto”, ha affermato. Un particolare saluto è stato rivolto anche ai fedeli di lingua araba provenienti dalla Terra Santa.

Ieri sera, Prevost ha parlato brevemente alla stampa all’uscita da Ville Barberini, la residenza a Castel Gandolfo. Invocando per il Medio Oriente un “cessate il fuoco” e condividendo un appello a “lavorare per la pace, ma non con le armi”, ovvero “con il dialogo, cercando veramente una soluzione per tutti”. Nel mondo “aumenta l’odio, la violenza è sempre peggio”, ha osservato. “Più di un milione” sono isolate, troppe sono morte. “Invito tutte le autorità a lavorare veramente con il dialogo per risolvere i problemi”, ha detto.