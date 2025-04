Il pontefice è morto questa mattina improvvisamente alle 7,35. L'annuncio dato dal card. Farrell, prefetto del dicastero per i Laici e camerlengo della Chiesa. "Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati". Ieri il suo ultimo messaggio urbi et orbi di Pasqua