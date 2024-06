Le notizie del giorno: un giovane nepalese su cinque a Hong Kong è stato rimandato in Nepal dai genitori per problemi economici. Pechino manda acqua del Tibet alle Maldive, ma la raziona a Lhasa. Un nuovo condominio di 10 piani a Tokyo sarà abbattuto perché nasconde il monte Fuji. Tensioni nella Chiesa ortodossa dell'Abkhazia con ecclesiastici che chiedono un vescovo russo.

VATICANO-ISRAELE-PALESTINA

Papa Francesco ha riunito ieri sera nei Giardini Vaticani gli ambasciatori israeliano e palestinese per pregare per la fine della guerra a Gaza, segnando il 10° anniversario di un incontro simile con i presidenti israeliano e palestinese con un nuovo appello alla pace. “Ogni giorno prego perché questa guerra finisca”, ha detto Francesco alla piccola assemblea, che comprendeva anche un gruppo di cardinali e il corpo diplomatico della Santa Sede. Tra loro l'ambasciatore israeliano Raphael Schutz e l'ambasciatore palestinese Issa Kassissieh, oltre ai rappresentanti delle comunità ebraiche e musulmane italiane.

HONG KONG-NEPAL

Un giovane nepalese su cinque a Hong Kong è stato rimandato in Nepal dai genitori, nella maggior parte dei casi contro la propria volontà. Lo denuncia l’ong Hong Kong Unison, evidenziando un allarmante tasso di abbandono scolastico tra la comunità della minoranza etnica. Il 40% degli intervistati ha citato difficoltà finanziarie come motivi, con i genitori che non potevano più permettersi di pagare l'istruzione dei figli. Alcune giovani nepalesi, invece, sono state mandate via perché i genitori disapprovavano la loro vita sentimentale.

CINA-MALDIVE

La Cina ha donato 3.000 tonnellate di acqua glaciale del Tibet alle Maldive in due lotti separati a marzo e maggio, negli stessi mesi in cui ha presentato e attuato norme che limitano l’uso dell'acqua in patria. Le Maldive – che hanno stretto forti relazioni bilaterali con la Cina e sono beneficiarie della Belt and Road Initiative - hanno ringraziato il popolo tibetano per la “generosa donazione”, che si prevede sarà di grande aiuto per le comunità insulari. Ma i tibetani all'interno del Tibet hanno affermato di dover affrontare loro stessi la scarsità d'acqua perché le autorità cinesi hanno attuato campagne sistematiche di conservazione e gestione dell'acqua in vari villaggi e città tibetane per oltre un decennio.

GIAPPONE

Un condominio di 10 piani nella parte occidentale della metropoli di Tokyo, quasi pronto per essere abitato, sarà demolito perché impedisce la vista del monte Fuji. Il grattacielo “Gurandomezon Kunitachi Fujimi-dori” nel quartiere Naka della città di Kunitachi si trova a circa 10 minuti a piedi dalla stazione di Kunitachi. La costruzione del condominio era da tempo oggetto di un aspro dibattito: i residenti del quartiere hanno ripetutamente espresso preoccupazione per l'impatto che l'edificio avrebbe avuto sulla vista del monte Fuji, alto 3.776 metri, e sull’esposizione alla luce solare nelle abitazioni della zona.

PAKISTAN-STATI UNITI

Gli Usa hanno messo a segno una delle più grandi sorprese nella storia recente del cricket, battendo il Pakistan - una delle potenze di questo sport - nella Coppa del Mondo T20 in corso proprio negli Stati Uniti. Il successo sportivo è anche un simbolo dell’ascesa degli immigrati di origine asiatica negli Usa: degli undici giocatori della nazionale cinque sono di origine indiana e due pakistani, oltre a tre britannici. Una circostanza che ha fatto pullulare sui social network in Asia Meridionale i meme sui visti H-1b e gli ingegneri indiani nella Silicon Valley.

ORTODOSSI

Il più anziano ed autorevole sacerdote della Chiesa ortodossa in Abkhazia, padre Vissarion Aplija, ha rivolto un appello al patriarca di Mosca Kirill, affinché accolga gli abkhazi sotto la sua giurisdizione e nomini un vescovo russo a Sukhumi, provocando reazioni molto contrastanti tra gli ecclesiastici e i fedeli, essendo finora membri della Chiesa georgiana.

RUSSIA-CINA

Il ministro russo per lo sviluppo dell’Estremo oriente, Aleksej Čekunkov, ha dichiarato che alcune compagnie private di India e Cina si sono accordate per investire nella costruzione “ad altissimo livello qualitativo” della città-satellite che sorgerà accanto a Vladivostok, che si chiamerà Sputnik (“satellite”), dove sarà aperto anche un campus per gli studenti cinesi.