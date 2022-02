Le altre notizie del giorno: gli Usa ripristinano le esenzioni per la cooperazione nuclere per uso civile con Teheran; in Afghanistan chiusi 318 mezzi di informazione dal ritorno al potere dei talebani. In Pakistan gloria sportiva bandita per aver criticato Imran Khan. In Uzbekistan obbligatorio per gli studenti imparare a suonare uno strumento tradizionale.

RUSSIA-CINA

Il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping, in una dichiarazione dopo l’incontro in occasione dell’apertura dei Giochi Olimpici invernali di Pechino, affermano che l’amicizia tra i due Paesi non conosce confini. Affermando di difendere la democrazia come valore universale con le garanzie dei diritti di ogni persona, rifiutano gli schemi della “guerra fredda” ed entrambi riconoscono i rispettivi diritti alla sicurezza e all’integrità territoriale, compresi quelli della Russia contro l’allargamento della Nato, e quelli della Cina su Taiwan.

STATI UNITI-IRAN

L’amministrazione ha ripristinato l’esenzione dalle sanzioni per le imprese impegnate in progetti di cooperazione nucleare con l’Iran non legati a finalità belliche. Queste sospensioni erano state revocata dall’amministrazione Trump nel 2019. In una lettera al Congresso il segretario di Stato Anthony Blinken spiega che la misura mira a creare le condizioni per il ritorno all’accordo sulla non proliferazione nucleare con l’Iran.

COREA DEL SUD

Nuovo picco di contagi per il Covid-19 in Corea del Sud, che ieri ha fatto registrare oltre 36mila nuovi casi. La curva è attesa in ulteriore ascesa a causa dei viaggi per il capodanno lunare. Nonostante l’alto numero di infezioni rimane comunque basso il tasso di ricoveri ospedalieri.

AFGHANISTAN

Dall’arrivo al potere dei talebani nella scorsa estate in Afghanistan sono stati chiusi almeno 318 mezzi di informazione. A sostenerlo è un rapporto della Federazione internazionale dei giornalisti (Ifj). Dei 5069 giornalisti al lavoro prima dell’agosto 2021 solo 2334 oggi resterebbero ancora in attività.

PAKISTAN

Proprio mentre il mondo guarda alle Olimpiadi invernali di Pechino in Pakistan l’atleta che aveva portò all’oro la squadra di hockey su prato nei Giochi del 1984 è stato radiato per dieci dalla sua federazione per aver criticato il premier Imran Khan, anche lui ex leggenda del cricket. Rashid-ul-Hasan si era lamentato sui social media del mancato rispetto delle promesse non rispettate sulla promozione dello sport.

UZBEKISTAN

Nelle scuole dell’Uzbekistan, a partire dal prossimo anno scolastico, sarà inserito l’obbligo di imparare a suonare almeno uno degli strumenti musicali tradizionali uzbeki, che diventerà un punto obbligatorio di ogni attestato scolastico, per decreto del presidente Šavkat Mirziyoyev.