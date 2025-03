Per confermare la crescita al 5% il premier Li Qiang ha annunciato davanti all'Assemblea nazionale del popolo l'emissione di nuovi buoni del tesoro per finanziare misure a sostegno dei consumi delle famiglie. Sale al 4% il rapporto tra deficit e Pil. Nel 2025 crescerà ancora del 7,2% la spesa militare (ma anche quella per istruzione e ricerca scientifica). Sui soli prodotti agricoli Usa (per ora) la risposta ai nuovi dazi di Trump.

Pechino (AsiaNews/Agenzie) - Sostenere l’economia cinese arrivando a portare il rapporto tra deficit e Pil al 4%, un punto percentuale in più rispetto all’anno precedente. Ed emettendo “buoni del tesoro speciali a lunghissima scadenza per 300 miliardi di yuan (38,6 miliardi di euro ndr) per sostenere l’accesso ai beni di consumo”. È la ricetta che il premier Li Qiang ha presentato oggi nella sessione inaugurale dell’Assemblea nazionale del popolo, la seconda delle “Due sessioni” in corso in questi giorni a Pechino che rappresentano l'appuntamento politico annuale di maggior rilievo della Repubblica popolare cinese.

Le misure annunciate confermano le difficoltà economiche interne che si nascondono dietro all’ostentata crescita del 5%, ribadita anche per quest’anno come obiettivo ufficiale. Pechino fa infatti da tempo i conti con fenomeni come l’aumento della disoccupazione giovanile e la frenata della domanda interna, mentre infuria la guerra commerciale con Washington che ha messo nel mirino le esportazioni cinesi.

I piani presentati da Li Qiang prevedono la creazione di circa 12 milioni di nuovi posti di lavoro nelle città cinesi, mentre Pechino mira a contenere l'inflazione al 2%. Ma le preoccupazioni per i dazi imposti da Trump – che oggi stanno trascinando al ribasso le borse asiatiche - sono palpabili a Pechino. “A livello internazionale, cambiamenti mai visti in un secolo stanno avvenendo in tutto il mondo a un ritmo più veloce”, si legge nel rapporto di lavoro presentato dal governo cinese ai delegati dell’Assemblea nazionale del popolo. “L'unilateralismo e il protezionismo sono in aumento”, si avverte aggiungendo che “a livello nazionale, le basi per una ripresa economica e una crescita sostenuta della Cina non sono sufficientemente solide”.

Pechino aveva annunciato già ieri le proprie misure di ritorsione all'ultimo aumento dei dazi di Washington entrati in vigore lunedì, assicurando a parole che combatterà una guerra commerciale “ad oltranza”. La Cina imporrà dazi fino al 15% su una serie di prodotti agricoli statunitensi, tra cui soia, carne di maiale e grano, a partire dall'inizio della prossima settimana. Molti analisti la considerano, però, una “risposta ancora relativamente contenuta” rispetto ai dazi onnicomprensivi di Trump.

Come accade costantemente da anni la presentazione dei dati sull’economia davanti all’Assemblea nazionale del popolo è stata, infine, anche l’occasione per annunciare un nuovo aumento delle spese militari: per il 2025 sarà del 7,2%, con Pechino che continua anno dopo anno a potenziare le sue forze armate destando preoccupazioni nello scenario regionale. Aumentano però anche gli investimenti sull’istruzione (+5%) e quelli per la ricerca scientifica e le nuove tecnologie (+10%).