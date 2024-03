di John Ai

Pechino (AsiaNews/Agenzie) - La Cina punta a far crescere nel 2024 il suo Prodotto interno lordo di "circa il 5%", lo stesso obiettivo dell'anno scorso. Punta inoltre a creare più di 12 milioni di nuovi posti di lavoro nelle città, mantenendo il tasso di disoccupazione urbana al 5,5% e l'inflazione al 3%. Sono le promesse che il premier Li Qiang ha esposto questa mattina nel suo intervento di apertura al Congresso nazionale del popolo, che insieme alla Conferenza consultiva politica del popolo cinese formano le cosiddette “due sessioni”, l’appuntamento politico che ogni anno vede riuniti per una settimana migliaia di delegati a Pechino.

Le "due sessioni" si sono aperte in un clima segnato dall’incertezza proprio per le nubi che si addensano sull’economia cinese. Una situazione che Xi Jinping vuole mettere al riparo da ogni forma pubblica di dissenso. Pechino in questi giorni ha rafforzato la sicurezza nella capitale, i giornalisti devono ancora sottoporsi al test COVID per accedere alle riunioni. Ma soprattutto è stato annunciato che lo stesso Li Qiang non terrà la tradizionale conferenza stampa che da trent’anni era un appuntamento fisso a conclusione delle "due sessioni". Il primo ministro non incontrerà dunque i giornalisti; e il portavoce dell'Assemblea nazionale del popolo Lou Qinjian ieri ha dichiarato che “se non ci sono condizioni particolari, la conferenza stampa non si terrà nemmeno nei prossimi anni”.

Gli analisti stimano che la crescita nel 2024 sarà inferiore all’obiettivo annunciato da Li Qiang. Il Fondo Monetario Internazionale a febbraio l’ha stimata sotto il 4%. E secondo i dati ufficiali stessi della Cina, finora la metà delle province non hanno raggiunto il loro obiettivo di crescita. La crisi del settore immobiliare e i debiti delle amministrazioni locali sono le cause principali del rallentamento dell'economia. Il governo centrale cinese ha ordinato la sospensione di progetti infrastrutturali in 12 province per evitare un ulteriore peggioramento della crisi del debito. L'invecchiamento della popolazione, il rallentamento dei consumi e la disoccupazione sono altri ostacoli alla crescita. Si parla anche di un possibile adeguamento dell'età pensionabile con un innalzamento a 65 anni.

Nel frattempo permangono anche le epurazioni tra gli alti funzionari. Gli ex ministri degli Esteri Qin Gang e della Difesa Li Shangfu sono da tempo spariti dalla circolazione senza alcuna spiegazione ufficiale. Anche alcuni importanti leader dell'Esercito Popolare di Liberazione sono scomparsi, mentre si continua a parlare di indagini sulla corruzione nelle forze armate. La scorsa settimana, il Congresso nazionale del popolo ha annunciato di aver accettato le dimissioni di Qin Gang, mentre il portavoce del Congresso ha confermato che anche Li Shangfu non partecipa alla sessione.

Quelli scomparsi erano tutti fedelissimi Xi. Inoltre tuttora non si hanno notizie della data del terzo plenum del 20° Comitato centrale del Partito comunista cinese, che secondo la scandione abituale si sarebbe dovuta svolgere nell'autunno dello scorso anno. Il dettaglio è importante perché le decisioni importanti come i piani di sviluppo, gli spostamenti del personale, le nomine e le dimissioni sono prese dal Partito Comunista. E il Congresso nazionale del popolo non fa altro che ratificare tutti gli ordini del giorno stabiliti dal partito.

Ciò che resta evidente è il mantenimento della sicurezza nazionale come priorità. L'anno scorso la Cina ha riformato la legge anti-spionaggio che ha inciso sulla fiducia delle aziende straniere: gli investimenti diretti esteri sono calati del 13,7%. Ma nonostante questo il Congresso nazionale del popolo ha incoraggiato Hong Kong a portare avanti la propria legislazione sulla sicurezza nazionale. Mentre il premier Li Qiang ha confermato al 7,2% la crescita delle spese militari, lo stesso dato del 2023.