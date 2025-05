Le notizie di oggi: Trump dopo chiamata con Putin: "Negoziati imminenti con Ucraina"; Mosca ha vietato Amnesty International. Dopo dieci anni riprendono i voli diretti per l'Arabia Saudita per i pellegrini iraniani alla Mecca. Influencer arrestata in Vietnam per frode ai danni dei consumatori. Ministro giapponese dell'agricoltura si scusa: aveva detto di non aver "mai comprato riso".

CINA

La Cina ha tagliato nuovamente i tassi di riferimento portandoli al minimo storico, mentre le principali banche statali hanno ridotto i tassi sui depositi, nel tentativo delle autorità di allentare la politica monetaria per attutire l’impatto sull'economia della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. I tagli, ampiamente previsti, mirano a stimolare i consumi e la crescita dei prestiti, e a proteggere i profitti delle banche, mentre la seconda economia mondiale mostra segnali di rallentamento.

USA - RUSSIA - UCRAINA

Trump ha detto dopo la sua chiamata con Putin che la Russia e l'Ucraina avvieranno immediatamente i negoziati per un cessate il fuoco. Ma il Cremlino ha detto che il processo avrebbe preso tempo e il presidente degli Stati Uniti ha indicato che non era pronto a unirsi all'Europa con nuove sanzioni su Mosca. Intanto, la Russia ha vietato Amnesty International classificandola come una "organizzazione indesiderabile" per aver appoggiato l'Ucraina contro la Russia.

ARABIA SAUDITA - IRAN

La compagnia aerea saudita Flynas ha ripreso i voli per i pellegrini iraniani diretti a La Mecca per la prima volta dal 2015. Permettendo a oltre 35mila pellegrini iraniani di recarsi in Arabia Saudita esclusivamente per il pellegrinaggio dell’Hajj, che inizierà a giugno. La ripresa dei voli rappresenta un ulteriore segnale del miglioramento dei rapporti tra i due Paesi, le cui relazioni si erano interrotte bruscamente dieci anni fa.

VIETNAM

Le autorità vietnamite hanno arrestato una influencer per frode ai danni dei consumatori, dopo che aveva promosso un integratore di fibre contraffatto. Nguyen Thuc Thuy Tien aveva pubblicizzato intensamente delle caramelle gommose, presentate come ricche di fibre, sui suoi canali social. Tuttavia, si è scatenata un’ondata di indignazione pubblica dopo che i test sul prodotto hanno rivelato che tale affermazione era falsa.

GIAPPONE

Il ministro dell'agricoltura Taku Eto si è scusato dopo aver detto di non aver "mai dovuto comprare riso" grazie ai regali dei sostenitori, facendo arrabbiare i consumatori alle prese con i prezzi altissimi dei cibi di base. Dopo che Kyodo News ha riportato per la prima volta le osservazioni, fatte durante una festa di raccolta fondi politica domenica, altri media locali hanno rapidamente rimbalzato l'affermazione, provocando nei social media una frenesia di commenti indisposti.

TAIWAN - CINA

Taiwan vuole pace e dialogo con la Cina, ma il governo deve continuare a rafforzare le difese dell'isola. È quanto ha detto il presidente Lai Ching-te, a un anno dalla sua elezione. La Cina chiama Lai "separatista" e ha respinto le sue molteplici offerte per i colloqui. Lai rifiuta le rivendicazioni di sovranità della Cina sull'isola democratica e governata indipendentemente, dicendo che solo il popolo di Taiwan può decidere il loro futuro.

TURKMENISTAN - TURCHIA

I parenti di due blogger e attivisti umanitari turkmeni arrestati in Turchia, Alisher Sakhatov e Abdulla Orusov, hanno rivolto un appello al presidente Recep Tayyip Erdogan per la loro liberazione dal centro dimdelortazione di Ankara, chiedendo anche di non rimpatriarli in Turkmenistan, dove sono certi che saranno sottoposti a torture, rischiando anche la vita.