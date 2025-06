Colombo (AsiaNews) - La festività del Poson Poya riveste un'importanza significativa per lo Sri Lanka, poiché segna una serie di eventi religiosi significativi nella storia del Paese. Questo giorno ricorda infatti l’arrivo sull’isola di Arahant Mahinda Thero e la nascita della nazione dello Sri Lanka come centro della filosofia e della tradizione buddhista Theravada. Così come nel giorno di Wesak Poya, i buddhisti dello Sri Lanka offrono diversi tipi di cibi e bevande dansal, cioè gratuitamente.

L'arrivo di Arahat Mahinda nello Sri Lanka diede il via a un risveglio spirituale e a una profonda trasformazione sociale, che è andata ben oltre il suo significato religioso. Secondo il suo insegnamento è importante vedere “ciò che è significativo come significativo e ciò che è insignificante come insignificante”. Sulla base di questa lezione, quest'anno anche diversi cristiani si sono uniti ai buddhisti per celebrare il Poson Poya. Il collettivo Piyavara ha organizzato un dansala di piante a Kalutara la sera del giorno di Poya. “Buddha ha insegnato che quanti piantano giardini fioriti, frutteti e foreste naturali, e costruiscono ponti, cisterne e stagni, riceveranno più benedizioni giorno e notte – ha spiegato Mahinda Namal, uno dei promotori -. Quindi, quest'anno, invece di riempire lo stomaco con un pasto, sono stati distribuiti alberelli di cocco, che cresce giorno e notte da molti anni e dà molti frutti”.

Condotto nei villaggi di Katukurunda e Kalamulla, quesot dansala speciale ha distribuito piantine di cocco a 150 famiglie. Theja Silani, membro buddista del club giovanile Piyavara, ha raccontato ad AsiaNews di non aver mai visto un dansala del genere durante la sua infanzia, ma dopo essersi unita al Piyavara Collective ha imparato molte cose importanti sull'ambiente. Tre monache sono state invitate a questo evento come ospiti: la venerabile Dhamma Ratsini Bhikkuni del monastero Waskaduwa Kavidhaja era l'ospite d'onore, mentre ospiti speciali erano la musulmana Mowlawiya Nushka Sadhardheen e suor Claudia, una religiosa della Sacra Famiglia.

Un altro evento significativo per il Poson Poya si è tenuto nella piccola città di Malinboda e ha visto come protagonisti un gruppo di giovani tamil che hanno organizzato un gustoso dansala di riso. “Sono circa 25-30 giovani delle zone montuose, relegati ai margini ed etichettati come tossicodipendenti o alcolisti - racconta p. Jeevantha Peiris ad AsiaNews -. Abbiamo voluto dare a questo gesto un valore sociale. Si sono preparati per circa un mese contribuendo con le proprie forze e chiedendo aiuto ad altre persone. È stata invitata la monaca buddhista che risiede nella zona e i rituali religiosi sono stati celebrati a mezzogiorno. Il dansala poi è andato avanti fino alle 18. È la prima volta in questo villaggio chiamato Malinboda, nel distretto di Kegalle della provincia di Sabaragamuwa, che i giovani tamil cattolici e indù insieme ai buddhisti si sono riuniti in questo modo per costruire questo tipo di unità e fede e organizzare qualcosa di così bello. È stata gettata una base - ha concluso p. Jeevanth - e come sacerdote, ne sono felice”.