di Mathias Hariyadi

Le celebrazioni per la festa del Lavoro in Asia dominate dalle conseguenze sulle economie locali della crisi nel Golfo. Prabowo ha annunciato anche un nuovo regolamento che innalza le tutele per i rider. A Singapore il premier Wong ha chiesto alla popolazione di preparasi a difficoltà economiche prolungate. Nello Sri Lanka la celebrazione promossa dalla Christian Workers' Fellowship.

Jakarta (AsiaNews) - I lavoratori più esposti alla fragilità del sistema economico globalizzato e gli effetti locali del conflitto in Medio Oriente hanno dominato ieri le celebrazioni del Primo Maggio in molti Paesi dell’Asia.

Indonesia: nuove tutele per i pescatori e per i rider

Nel suo discorso a Jakarta il presidente dell'Indonesia Prabowo Subianto ha annunciato una serie di interventi in favore dei pescatori e di altre categorie di lavoratori poco tutelate. Una delle misure principali è la ratifica della Convenzione n. 188 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, che si concentra sul miglioramento delle condizioni di lavoro e sulla protezione degli equipaggi delle navi da pesca. “Questa ratifica è intesa a garantire protezione e migliorare il benessere degli equipaggi delle navi” ha detto Prabowo davanti a migliaia di lavoratori riuniti all’evento.

Oltre alla ratifica della convenzione ILO, il governo intende inaugurare 1.386 nuovi villaggi per pescatori quest’anno e continuare negli anni a venire, con l’obiettivo di istituire 1.500 villaggi all’anno a partire dal 2027. Secondo Prabowo, questa politica dovrebbe migliorare i mezzi di sussistenza di circa sei milioni di pescatori in tutta l’Indonesia, con un impatto su oltre 20 milioni di persone. Il programma non fornirà solo abitazioni, ma rafforzerà anche le infrastrutture economiche, inclusi impianti di conservazione del pesce, fabbriche di ghiaccio e supporto per le imbarcazioni da pesca.

Durante lo stesso discorso, il presidente Prabowo ha anche annunciato di aver firmato un regolamento che introduce nuove tutele per gli autisti delle piattaforme online. La politica include assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, accesso alla copertura sanitaria nazionale (BPJS) e uno schema più equo di distribuzione dei redditi. Il governo ha fissato una commissione massima delle piattaforme al 10%, significativamente inferiore ai livelli precedenti che spesso superavano il 20%. Prabowo ha anche detto che le aziende tecnologiche che non dovessero rispetteranno le nuove normative non potranno operare nel Paese.

Come parte dell’omaggio alla storia dei movimenti dei lavoratori, il presidente indonesiano ha infine annunciato piani per inaugurare il Museo Marsinah a Nganjuk, nella provincia di Giava Orientale. Il museo è dedicato a Marsinah operaia e attivista sindacale che lottava per i diritti dei lavoratori: fu rapita e successivamente trovata morta nel 1993, in un caso che rimane controverso ancora oggi.

Singapore: l'allarme del premier Wong

Dominato dalle preoccupazioni per i gravi effetti locali della crisi nel Golfo è stato invece il Primo maggio di Singapore. Il primo ministro Lawrence Wong ha avvertito imprese e famiglie di prepararsi a difficoltà economiche a causa di interruzioni delle catene di approvvigionamento, carenze di carburante e ritardi produttivi. L’inflazione, ha avvertito, potrebbe estendersi dal settore energetico anche a cibo e beni essenziali.

Per Singapore, una delle economie più aperte e dipendenti dal commercio in Asia, la crisi rappresenta una sfida diretta. La città-Stato si è da tempo posizionata come un hub finanziario e commerciale asiatico critico, fungendo da porta d’ingresso per i flussi di capitale, la logistica marittima e il commercio energetico in tutta la regione. La sua economia è profondamente integrata nelle reti commerciali globali, rendendola particolarmente vulnerabile a shock esterni come le interruzioni nei principali colli di bottiglia marittimi.

Essendo uno dei porti più trafficati del mondo e un importante centro di raffinazione del petrolio e commercio energetico, la prosperità di Singapore dipende fortemente dal regolare movimento delle merci attraverso le rotte di navigazione strategiche.

Singapore ha trascorso decenni a diversificare le sue fonti energetiche e a costruire capacità di stoccaggio, rafforzando al contempo il suo ruolo di centro regionale per il commercio energetico in grado di resistere meglio alla volatilità rispetto a molti dei suoi vicini. Eppure Wong ha avvertito che anche se lo Stretto di Hormuz dovesse riaprire presto, la ripresa non sarebbe immediata: “I porti e le infrastrutture energetiche sono stati danneggiati. Le rotte marittime dovranno essere bonificate dalle mine - ha detto -.La fiducia deve essere ristabilita sul fatto che sia sicuro per le navi attraversare, che le assicurazioni possano essere ottenute e che le persone siano disposte a correre rischi per attraversare lo Stretto”.

Per Singapore, spesso considerata un indicatore della salute economica asiatica più ampia, l’avvertimento segnala che anche le economie più resilienti della regione si stanno preparando a turbolenze future.

Sri Lanka: la celebrazione della Christian Workers' Fellowship

Nello Sri Lanka, infine, la diocesi anglicana di Colombo ha ospitato l'annuale celebrazione ecumenica promossa per il Primo maggio dalla Christian Workers’ Fellowship. Presieduta dal vescovo Dushantha Rodrigo, ha coinvolto anche altri leader religiosi in una liturgia molto ricca e simbolica, che includeva processioni con strumenti di lavoro agricolo e rituali dedicati alla dignità dei lavoratori.

I partecipanti hanno sottolineato il valore spirituale e sociale dell’evento, che si svolge ogni anno dal 1959 e riunisce lavoratori, agricoltori e comunità cristiane. Tuttavia, a causa della crisi economica e dell’aumento dei costi del carburante, molte delegazioni provenienti dalle province non hanno potuto partecipare quest’anno. Il messaggio centrale è stato che fede e preghiera devono essere accompagnate da azione concreta e solidarietà verso i più vulnerabili.

(hanno collaborato Joseph Masilamany e Melani Manel Perera)