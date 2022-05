Le notizie di oggi: Hong Kong precipita nella classifica sulla libertà di stampa di Rsf; contro i cyber-attacchi il governo israeliano chiede alle aziende di creare una “Cupola di ferro”; Caritas Filippine lancia un programma di scolarizzazione per giovani adulti e studenti che hanno abbandonato le lezioni; in Russia continuano a filtrare informazioni e voci sulla salute di Putin; a Erevan continuano le manifestazioni delle opposizioni che chiedono in massa le dimissioni del premier.