Le notizie di oggi: sono oltre 500 le persone morte per le tempeste che stanno attraversano il Sud-est asiatico. Israele pone ritorno degli sfollati dal Nord del Paese tra gli obiettivi della guerra, passo ulteriore verso un'offensiva in Libano. L'India ha condannato le dichiarazioni di Ali Khamenei sul trattamento dei musulmani nel Paese. Primo caso del 2024 di vaiolo delle scimmie in Malaysia.

COREA DEL NORD - CINA

La Corea del Nord, in violazione delle sanzioni internazionali, ha inviato 500 lavoratori in Cina per la prima volta dopo la pandemia, come riporta Radio Free Asia. I 500 lavoratori sono stati inviati alla fine di agosto. Gli invii - in Paesi come Russia e Cina - sarebbero dovuti terminare alla fine del 2019, con la risoluzione 2397 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, volta a spingere Pyongyang a porre fine al suo programma nucleare.

MYANMAR - SUD EST ASIATICO

Il numero di persone morte in Myanmar a causa del tifone Yagi è salito a più di 220, con quasi 80 ancora disperse. La tempesta ha attraversato il Vietnam settentrionale, il Laos, la Thailandia e il Myanmar la scorsa settimana, uccidendo più di 500 persone in tutta la regione. Le Nazioni Unite hanno anche avvertito che a questa emergenza di aggiunge più di mezzo milione di persone che in Myanmar a causa della guerrra hanno urgente bisogno di cibo, acqua potabile, ripari e vestiti.

ISRAELE

Su pressione di Netanyahu il gabinetto di sicurezza israeliano ha inserito tra gli obiettivi della guerra il ritorno degli sfollati alle loro case nel nord di Israele, abbandonate sotto il fuoco dei razzi di Hezbollah. Si tratta di un passo che avvicina ulteriormente l'inizio di un'offensiva israeliana in Libano. Nel frattempo voci sempre più insistenti danno per imminente l'usciota di scena del minsitro della Difesa Gallant che verrebbe sostituito dall'ex esponente del Likud Gideo Sa'ar, in una mossa che segnerebbe la vittoria di Netanyahu sui vertici dell'esercito israeliano, nello scontro che dura ormai da settimane sulla gestione della guerra.

INDIA - IRAN

L'India ha condannato i commenti della Guida Suprema dell'Iran Ali Khamenei sul trattamento dei musulmani nel grande Paese dell'AsiaMeridionale, definendo le sue osservazioni “disinformate e inaccettabili”. “Non possiamo considerarci musulmani se siamo ignari delle sofferenze che un musulmano sta sopportando in Myanmar, a Gaza, in India o in qualsiasi altro luogo”, aveva infatti dichiarato Khamenei in un post sui social media lunedì. Il ministero degli Esteri indiano ha dichiarato di “deplorare fortemente” i commenti.

MALAYSIA

Oggi la Malesia ha riportato il primo caso di mpox (vaiolo delle scimmie) del 2024 dopo che un uomo è risultato positivo alla variante meno grave del clade II. Il caso è stato individuato ieri in un uomo che ha iniziato a manifestare sintomi quali febbre, mal di gola e tosse dall'11 settembre. Il paziente, di nazionalità malese, non aveva viaggiato all'estero nei 21 giorni precedenti la comparsa dei sintomi, ha aggiunto il ministero. Dal luglio dello scorso anno la Malesia ha rilevato un totale di 10 casi di mpox, tutti della variante clade II.

ARMENIA - GIAPPONE

Il segretario del Consiglio di sicurezza dell’Armenia, Armen Grigoryan, ha effettuato una visita in Giappone, incontrando a Tokyo il suo omologo Takeo Akiba, discutendo delle questioni regionali e internazionali alla luce del progetto “Incroci della Pace” proposto dal premier armeno Nikol Pašinyan per l’apertura delle frontiere economiche, politiche e culturali.

RUSSIA

Tra le tante misure di irrigidimento delle condizioni dei migranti in Russia, la Duma di Mosca ha proposto delle modifiche alla legge sulla cittadinanza, per cui ogni nuovo cittadino del Paese deve venire automaticamente inserito nelle liste di coscrizione militare, pena la privazione del passaporto appena ricevuto, e sono state annunciate “diverse nuove misure”.