Le notizie di oggi: Il Kdp primo partito alle parlamentari in Kurdistan con 39 seggi e l’incarico di formare il governo regionale. Milioni di indiani celebrano oggi la festa di Diwali. Hanoi condanna il blogger Duong Van Thai a 12 anni di carcere. Un noto ciclo-turista e video-blogger russo, il 39enne Igor Babko, sarebbe stato rapito in Pakistan da un gruppo di terroristi talebani.

COREA DEL NORD

Questa mattina Pyongyang ha lanciato un missile balistico intercontinentale, che ha volato per 86 minuti - il più lungo mai registrato sinora - e percorso oltre 1000 km, prima di cadere nelle acque dell’oceano sulla costa orientale. L’Icbm ha raggiunto un’altezza di 7mila km pur venendo lanciato con un’angolazione rialzata, a conferma di una capacità di gittata ancora maggiore. Seoul (e Tokyo) si aspettano altri lanci nei prossimi giorni, in concomitanza con le presidenziali negli Stati Uniti.

IRAQ

Il Partito democratico del Kurdistan (Kdp) si conferma primo schieramento alle elezioni parlamentari nella regione semi-autonoma del nord Iraq, conquistando 39 seggi. È quanto emerge dai dati definitivi forniti dalla Commissione elettorale, che garantiscono al partito la guida del prossimo governo. Gli storici rivali dell’Unione patriottica del Kurdistan (Puk) ottengono 23 seggi. L’affluenza si attesta al 72%. Il Parlamento è formato da 100 seggi, cinque dei quali alle minoranze.

TAIWAN-STATI UNITI

Nelle prossime settimate Taiwan e gli Stati Uniti avvieranno i colloqui per arrivare a un accordo per prevenire la doppia imposizione sui redditi, un passo da tempo richiesto da Taiwan perpromuovere gli investimenti. Washington e Taipei non hanno relazioni diplomatiche formali, quindi la mancanza di un accordo fiscale significa che le imprese e gli individui taiwanesi sono tassati sul loro reddito sia dal governo statunitense che da quello taiwanese se lavorano o vivono in entrambe le nazioni.

INDIA

Milioni di indiani celebrano oggi il Diwali, il festival delle luci, fra gli eventi più importanti del calendario indù. La ricorrenza cade tra ottobre e novembre, ma la data varia ogni anno perché legata alla luna. I fedeli accendono lampade a olio e candele durante il giorno per simboleggiare il trionfo della luce sull’oscurità e del bene sul male. Le famiglie adorano Lakshmi, dea indù della ricchezza.

VIETNAM

Hanoi ha condannato il 44enne blogger Duong Van Thai - scomparso dalla Thailandia lo scorso anno e riapparso sotto la custodia della polizia vietnamita - a 12 anni di carcere e a tre anni di libertà vigilata per propaganda contro lo Stato. Alla famiglia di Thai non è stato permesso di assistere al processo, a porte chiuse, che si è tenuto nei giorni scorsi presso il Tribunale del Popolo di Hanoi.

PAKISTAN - RUSSIA

Un noto ciclo-turista e video-blogger russo, il 39enne Igor Babko, sarebbe stato rapito in Pakistan da un gruppo di terroristi talebani. Lo ha comunicato il direttore del centro di analisi britannico Faran Jeffery, il quale avrebbe intercettato comunicazioni riguardanti un “ciclista russo”. Ora si attende una richiesta di riscatto, che non sarebbe ancora arrivata.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

Il direttore dei servizi di sicurezza dell’Armenia, Armen Abazyan, ha comunicato che “quanto prima” si terrà un incontro con la controparte dell’Azerbaigian. Al centro della discussione le questioni riguardanti i prigionieri di guerra armeni ancora detenuti (33 per Baku, 80 per Erevan) e le persone scomparse in zone di guerra, senza specificare la data e il luogo dell’incontro.