Le notizie del giorno: i dati sul turismo in Cina indicano una ripresa di visitatori dall'estero. Il presidente indonesiano Prabowo Subianto vola negli Stati Uniti dopo essere stato in Cina e si congratula con Trump. Ancora scontri nel Manipur tra Kuki e forze di sicurezza. Attacchi mirati in Siria da parte degli Stati Uniti contro "obiettivi allineati con l'Iran".

COREA DEL NORD – RUSSIA

La Corea del Nord ha ratificato oggi un patto di mutua difesa con la Russia, hanno riferito oggi i media statali, rafforzando la cooperazione in materia di sicurezza dopo che Pyongyang, sulla base di un’altra intesa, ha inviato migliaia di soldati per sostenere Mosca nella guerra in Ucraina. L’accordo formalizza mesi di cooperazione militare e potrebbe portare al dispiegamento di ulteriori truppe nordocoreane. I Paesi che sostengono l’Ucraina temono che la Russia in cambio conceda supporto tecnologico al programma nucleare nordcoreano.

CINA

Il turismo in Cina ha visto miglioramenti solo quest’anno grazie alla rimozione dell’obbligo di visto: secondo gli esperti, le cancellazioni di voli unite alle tensioni geopolitiche, avevano frenato la ripresa del settore dalla pandemia. I dati ufficiali del governo invece oggi indicano circa 95 milioni di arrivi in entrata nei primi nove mesi del 2024, pari a circa il 93,4% dei numeri registrati nello stesso periodo nel 2019. Il turismo interno continua a essere più significativo a livello economico, per cui si pensa che l’apertura verso l’esterno serva per migliorare l’immagine del Paese.

INDONESIA – STATI UNITI

Il presidente indonesiano Prabowo Subianto si è congratulato telefonicamente con Donald Trump per la sua vittoria alle elezioni, poco prima di incontrare a Washington il presidente ancora in carica, Joe Biden. Prabowo è volato negli Stati Uniti dopo essere stato in Cina. A Washington ha incontrato anche diversi rappresentanti di aziende statunitensi, a cui ha chiesto di investire in Indonesia.

INDIA

Dieci presunti militanti Kuki sono stati uccisi ieri in uno scontro armato con le forze di sicurezza nel distretto di Jiribam. Secondo quanto affermato dalla polizia, i militanti avevano attaccato una postazione della Central Reserve Police Force. Per l’Associazione degli studenti di Hmar, invece, le 10 persone uccise erano “volontari del villaggio”, espressione usata per descrivere civili armati che, da quando è scoppiato il conflitto etnico nel Manipur, proteggono le abitazioni

SIRIA

L'esercito statunitense ha condotto una serie di attacchi in ​​Siria in risposta ai danni subiti dalle forze statunitensi da parte di "obiettivi allineati con l'Iran" nel Paese, ha dichiarato il Comando centrale degli Stati Uniti. "Questi attacchi ridurranno la capacità dei gruppi sostenuti dall'Iran di pianificare e lanciare attacchi futuri", ha continuato il CENTCOM, che gestisce circa 900 soldati americani nella Siria orientale.

TURKMENISTAN

La 27enne turkmena Makhym (nome di fantasia), cresciuta in un orfanotrofio della città di Mari, ha raccontato a Radio Azattyk le terribili condizioni di queste strutture, che le autorità del Turkmenistan dichiarano essere “luoghi sicuri e felici”, mentre spesso i bambini soffrono la fame e subiscono violenze psicologiche, fisiche e anche sessuali.

UZBEKISTAN

Si sono tenute a Taškent le Giornate dell’Economia Europea, dove il segretario generale della commissione della Ue per la collaborazione internazionale, l’estone Henrik Kololej, ha ribadito che “il corridoio transcaspico darà la possibilità all’Asia centrale di integrarsi con l’economia mondiale”, stimolando all’ampliamento delle infrastrutture e alla digitalizzazione dei servizi.