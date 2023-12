di Sumon Corraya

Dinajpur (AsiaNews) - Sono quattro i diaconi che il primo dicembre sono stati ordinati sacerdoti nella diocesi di Dinajpur, in Bangladesh: Ratan Joseph Murmu, Palash Joseph Khalko, Michael Murmu e Samuel Soren. Il vescovo Sebastian Tudu ha presieduto la cerimonia d’ordinazione nella Chiesa cattedrale di San Francesco Saverio. Mentre i primi tre sono preti diocesani, Soren appartiene al Terzo ordine regolare di San Francesco d'Assisi. Tutti provengono dalla comunità tribale degli Oraon.

Circa mille persone erano presenti per manifestare il proprio sostegno ai nuovi sacerdoti, che hanno raccontato di aver maturato la vocazione al sacerdozio grazie ai missionari del Pime, da tempo presente nella diocesi. “Durante la mia infanzia sono stati i padri e le suore del Pime a insegnarci il catechismo. Il loro stile di vita mi ha sempre attratto a donare anch'io la mia vita per predicare il messaggio di Dio”, ha spiegato ad AsiaNews Joseph Khalko, 31 anni, della parrocchia di Khalisa. Suo nonno, Joel Khalko, era un catechista e il padre di suo nonno aveva ricevuto il battesimo dai sacerdoti del Pime: “Sono nato in una famiglia cattolica devota e praticante. Ho perso mio padre quando avevo otto anni, e mia madre mi ha sempre incoraggiato a fare il prete. In tutta la mia vita ho perso la Messa solo quando ero malato”, ha aggiunto esprimendo gratitudine a p. Livio Prete (oggi in Italia), che quando era a Dinajpur lo ha incoraggiato a intraprendere la strada del sacerdozio.

Anche p. Ratan Joseph Murmu, originario della parrocchia di Baldipukur, ha espresso il desiderio di condividere il messaggio di Dio con coloro che non conoscono Gesù Cristo. Ha ringraziato varie persone, tra cui le suore e i sacerdoti del Pime, il clero locale e i parenti per il loro sostegno, e ha poi rimarcato il proprio impegno nel voler trasmettere gli insegnamenti del Vangelo per trasformare la vita delle persone. Samuel Soren, originario della diocesi di Rajshahi, servirà nella diocesi di Dinajpur poiché i sacerdoti del Terzo ordine regolare non sono sono presenti a Rajshahi.

Il vescovo Sebastian Tudu si è congratulato con i neo-sacerdoti appena ordinati, e li ha esortati ad adempiere in maniera diligente alle proprie responsabilità, sottolineando l'importanza del loro ruolo e notando che Dio sceglie i propri predicatori tra i deboli e gli emarginati per renderli strumenti della Sua opera.

Il Bangladesh, un Paese a maggioranza musulmana con una popolazione di 170 milioni di abitanti, ospita una minoranza cristiana che compone lo 0,3% dellla nazione, di cui la metà cattolica. La presenza di missionari stranieri in passato ha aperto la strada alla crescita della Chiesa locale, con un numero crescente di vocazioni, permettendo loro di continuare a diffondere il Vangelo.